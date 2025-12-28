ledjely
Vote présidentiel : mobilisation et quelques insuffisances techniques à Guéckédou

Par LEDJELY.COM

Les Guinéens se rendent aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025 pour élire leur président de la République. A Guéckédou, cette journée électorale a globalement bien démarré. La plupart des bureaux de vote que nous avons sillonnés ont ouvert à 7h00.

A l’école primaire du quartier Hermakono, qui abrite huit bureaux de vote, lors de notre passage à 7h50, au bureau de vote Saint-Valentin numéro 2, nous avons constaté l’absence de la fiche d’émargement des électeurs, tandis que l’isoloir était incomplet. Du côté du lycée-collège Bambo, qui compte également plus de huit bureaux de vote, les membres des bureaux numéros 2 et 3 du quartier Gbangbaïssa, délocalisés sur ce site, se plaignaient de l’absence d’agents de sécurité, contrairement aux autres salles.

Malgré ces insuffisances ponctuelles, l’élection présidentielle connaît un fort engouement de la part des citoyens, et le processus se déroule sans fausse note majeure, une situation appréciée par les électeurs.

Il convient de noter que, dans la commune urbaine de Guéckédou, 39 962 électeurs sont concernés par ce scrutin, qui marque la fin des quatre années de transition consécutives au coup d’Etat ayant renversé le professeur Alpha Condé le 5 septembre 2021.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com

