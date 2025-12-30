Claude Le Roy tacle la décision de la CAF : « La CAN tous les 4 ans, c’est une bêtise affligeante »

Claude Le Roy, ancien sélectionneur de plusieurs équipes nationales africaines, n’a pas digéré l’annonce de la CAF : la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra désormais tous les quatre ans à partir de 2028. Pour le technicien français, cette décision va à l’encontre du développement du football africain et ne sert que les intérêts de la FIFA.

Pour le consulatant français, interrogé par afrikfoot, cette décision est non seulement incompréhensible, mais elle va à l’encontre du développement du football africain. « La CAN tous les 4 ans c’est une bêtise affligeante. Vous ne voulez pas le développement de l’Afrique ? Vous ne voulez pas que des pays construisent des stades, des terrains d’entraînement et des autoroutes tous les 2 ans ? Ce dont a besoin toute l’Afrique subsaharienne », s’insurge-t-il

Selon Claude Le Roy, organiser la CAN tous les deux ans permettrait de créer de véritables infrastructures et de donner un vrai élan aux nations africaines. « Avec une Coupe d’Afrique tous les 2 ans, ça permettait que pas mal de travail soit effectué. Cette décision, c’est contre l’Afrique et pour la FIFA qui crée d’autres compétitions complètement bidon pour abîmer encore plus les joueurs… », a-t-il poursuivi.

L’ancien coach ne s’arrête pas là et critique également certaines compétitions récentes. « Je suis désolé mais par exemple la Coupe Arabe de la FIFA n’a aucun sens. Cette compétition offre des primes supérieures à celles de la Coupe d’Afrique… je ne comprends même pas comment les journalistes n’ont pas réagi contre ça », a-t-il conclu.

Pour Claude Le Roy, il est urgent que les instances africaines repensent leur stratégie pour que le football continental bénéficie réellement à ses pays et à ses joueurs.

Siby