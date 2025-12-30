Sidiki Diabaté se confie : « Quelqu’un m’avait dissuadé de venir en Guinée »

En marge de la conférence de presse annonçant la 13ᵉ édition du Bal des Grancs, prévue ce mercredi 31 décembre au Palm Camayenne, l’artiste malien Sidiki Diabaté a livré des confidences surprenantes, révélant qu’il aurait pu renoncer à son séjour de réveillon en Guinée.

Prenant la parole devant les médias, le virtuose de la kora a d’abord formulé des vœux pour l’année 2026, qu’il souhaite placée sous le signe de la paix, de la joie, de l’amour et de la prospérité pour la Guinée.

Il a ensuite confié avoir été mis en garde contre un déplacement dans le pays en cette période électorale. Selon lui, une personne lui aurait vivement déconseillé de venir, évoquant un climat de violences, allant jusqu’à parler de guerre.

« Moi, par exemple, avant de venir, il y a quelqu’un qui m’avait dissuadé de venir, en disant qu’il y aurait des problèmes. Mais je suis là. Je vois qu’il n’y a rien. Tout est intact, tout est propre, tout est clair, tout est bien. Et ça, c’est la meilleure communication qu’un pays puisse avoir. La culture a sa part à jouer. Là où la politique a échoué, c’est là où la culture a réussi. Je suis très content d’être là, de faire cette fête de réveillon en Guinée, avec ma diva, ma femme et aussi d’apprendre à connaître les nôtres que je ne connais pas encore », a-t-il indiqué.

Visiblement rassuré et séduit par l’ambiance sur place, Sidiki Diabaté a ainsi tenu à déconstruire les clichés et à saluer le rôle fédérateur de la culture.

À noter que depuis 2016, l’artiste malien n’avait plus foulé le sol guinéen, rendant ce retour d’autant plus symbolique.

Balla Yombouno