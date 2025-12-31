Présidentielle : Amadou Oury Bah salue le choix du peuple

Au lendemain de la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle donnant le Général Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,72 % des suffrages, le Directeur national de campagne, Amadou Oury Bah, salue une mobilisation historique du peuple guinéen et appelle à la responsabilité, à l’unité nationale et au respect des institutions, dans l’attente de la proclamation définitive par la Cour suprême.

Lisez !

Mesdames et Messieurs,

« En démocratie, la seule voix qui tranche, c’est celle du peuple. Et lorsque le peuple s’exprime dans le calme et la dignité, c’est la Nation tout entière qui avance. »

La Direction générale des Élections a rendu publics les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Ces résultats placent le candidat Mamadi Doumbouya en tête avec 86,72 % des suffrages exprimés, pour un taux de participation de 80,95 %.

Ces chiffres traduisent une mobilisation remarquable des Guinéennes et des Guinéens. Ils expriment une adhésion nette à une vision, à un projet et à l’orientation choisie pour l’avenir de notre pays. Le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère de participation massive, libre et apaisée, témoignant de la maturité politique de notre peuple.

Je voudrais, en premier lieu, exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en nous et pour la vision qui a guidé cette campagne. Cette victoire est celle d’un leadership assumé, mais surtout celle d’un peuple qui a cru en lui-même et en son avenir.

Je tiens également à remercier, avec respect et reconnaissance, l’ensemble des membres du Quartier général de campagne, du Directoire national de campagne, des directoires régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux ainsi que ceux de l’extérieur.

Ma gratitude va tout particulièrement aux Forces de défense et de sécurité, pour leur professionnalisme, leur sens élevé de la responsabilité et leur contribution déterminante au bon déroulement du processus électoral.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans leur travail de terrain, souvent discret, toujours efficace.

Je salue également l’engagement des sages, des leaders religieux, des femmes, des jeunes et de la diaspora, qui ont tous contribué à préserver un climat apaisé et responsable. Je rends hommage aux médias, pour leur professionnalisme et leur rôle essentiel dans la diffusion d’une information équilibrée et pédagogique.

Je tiens par ailleurs à féliciter l’ensemble des candidats ayant pris part à cette élection. Ils ont fait preuve de responsabilité et d’esprit républicain tout au long du processus. Leur participation a honoré notre jeune démocratie.

Pour la première fois dans l’histoire récente de notre pays, un référendum constitutionnel et une élection présidentielle ont été organisés dans un contexte de refondation profonde, sans violence, sans heurts et sans remise en cause majeure de la transparence du processus. Cela doit être affirmé avec force.

La Guinée a démontré sa capacité à organiser des échéances majeures dans la paix, la maturité et le respect des règles démocratiques.

Nous sommes conscients que ces résultats sont provisoires et que la Cour suprême demeure la seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs. Dans cet esprit, j’en appelle à la responsabilité de tous. Continuons sur cette voie de calme, de retenue et de respect des institutions. La victoire n’est pas une fin en soi ; elle est un appel au rassemblement et à l’humilité.

À ce stade, j’invite l’ensemble des acteurs politiques, y compris les candidats ayant concouru, à se tenir aux côtés du Président élu, une fois la décision de la Cour suprême rendue, afin de poursuivre ensemble l’œuvre de stabilisation, de reconstruction et de transformation de notre pays.

Conduire une transition n’est jamais chose aisée. Elle exige patience, responsabilité et vision claire. Mais ce que le peuple de Guinée vient de démontrer, c’est qu’avec la volonté collective et le sens de l’intérêt général, les défis les plus complexes peuvent être relevés.

La Guinée entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de son histoire. Une étape qui appelle davantage de travail, d’unité, de cohésion nationale et de fidélité aux engagements pris devant le peuple.

Le message des Guinéennes et des Guinéens est clair.

Notre responsabilité l’est tout autant.

Je vous remercie.

Le Directeur national de campagne

Amadou Oury Bah