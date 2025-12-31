ledjely
Elhadj Bouna Keita félicite Mamadi Doumbouya et promet de mobiliser les investisseurs

Au lendemain de la publication des résultats provisoires globaux de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Direction générale des Élections (DGE), proclamant Mamadi Doumbouya vainqueur, le candidat du Rassemblement pour une Guinée Prospère (RGP), Elhadj Bouna Keita, a félicité le vainqueur tout en annonçant se mettre à sa disposition.

À l’issue d’une rencontre tenue à son siège avec la mission d’observation électorale, le leader du RGP s’est adressé à ses militants, sympathisants et à l’ensemble des parties prenantes au processus électoral, exprimant sa satisfaction quant au déroulement du scrutin et sa volonté de préserver la stabilité nationale.

« Je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance et se sont mobilisés avec engagement et responsabilité durant la campagne. Même si les résultats ne répondent pas à nos attentes, notre détermination à œuvrer pour une Guinée juste, unie et prospère demeure intacte… La campagne s’est déroulée dans le calme sur toute l’étendue du territoire national, marquant une avancée importante pour notre démocratie », a-t-il déclaré.

Reconnaissant sans ambiguïté sa défaite, Elhadj Bouna Keita a tenu à féliciter le vainqueur de cette présidentielle.

« Au regard des résultats provisoires, j’adresse mes félicitations au candidat de la GMD, Mamadi Doumbouya, pour sa victoire dès le premier tour. À travers ce choix, c’est la Guinée qui gagne », a-t-il dit.

Dans un ton rassembleur, l’homme politique a également réaffirmé son engagement à accompagner le président élu dans la dynamique de développement du pays.

« Acteur politique et opérateur économique, je suis prêt à mobiliser l’ensemble de mes relations afin d’orienter de grands investisseurs vers la Guinée, dans le but de favoriser l’implantation d’industries et de créer des millions d’emplois au profit de la jeunesse guinéenne. Mon parti et moi-même restons disponibles pour accompagner le Président élu dans l’intérêt supérieur de la Nation », a-t-il souligné.

S’adressant enfin à ses militants et à l’ensemble du peuple guinéen, Elhadj Bouna Keita a lancé un appel à l’unité et à la responsabilité collective.

« Je fait appel à tous mes militants et sympathisants de mon parti et le peuple de Guinée de prendre la Guinée d’abord et de suivre le président démocratiquement élu pour bâtir notre pays », a-t-il indiqué.

