Message de Nouvel An : le MPL fixe ses ambitions pour 2026

À l’occasion du Nouvel An 2026, le président du Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL), Mamadou Oury Diallo, adresse un message d’unité, d’espérance et de mobilisation à ses militants, sympathisants et à l’ensemble des Guinéens, appelant à la cohésion nationale et à l’engagement citoyen pour une Guinée plus juste et démocratique.

Lisez !

Chers militantes et militants,

Chers sympathisants du Mouvement des Patriotes Libéraux,

À l’orée de cette nouvelle année 2026, je tiens, au nom du Bureau National Politique du Mouvement des Patriotes Libéraux, et en mon nom personnel, à vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de prospérité et de réussite pour vous-mêmes, vos familles et vos proches.

Créé le 1er novembre 2024, notre Mouvement a su, en un laps de temps remarquable, s’imposer comme un acteur crédible dans l’arène politique de la République de Guinée. Ces progrès sont le fruit de votre engagement sans faille, de votre patriotisme, de votre discipline et de votre foi inébranlable en une Guinée plus juste, plus libre et plus démocratique.

L’année 2026 doit être pour le MPL une année de consolidation, de maturité politique et de victoires citoyennes. Ensemble, nous continuerons à défendre les valeurs qui fondent notre combat : la liberté, la justice sociale, la promotion des candidatures indépendantes et la participation responsable de tous les Guinéens à la gestion de la chose publique.

Je vous invite à demeurer unis, déterminés et fidèles à notre vision commune. Que cette nouvelle année renforce notre cohésion, notre courage et notre engagement au service de la nation guinéenne.

A nos compatriotes guinéens d’ici et de la diaspora, j’exprime nos félicitations à ceux qui ont accomplis des merveilles dans les projets personnels et collectifs en 2025, notre solidarité et compassion à ceux qui ont été éprouvés d’une manière ou d’une autre, notre attention aux doutes et inquiétudes pour le futur.

Mais par delà tout, j’en appelle au nom du MPL, à un esprit de corps, de tolérance, de pardon et de paix en ce début d’année, dans un élan patriotique vers une transformation globale de notre pays, au bénéfice de chacun et chacune d’entre nous.

Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous.

Vive le Mouvement des Patriotes Libéraux !

Vive la République de Guinée !

Le Président du Mouvement des Patriotes Libéraux.

Mamadou Oury DIALLO