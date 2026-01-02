Dr Faya Millimouno dénonce une « mascarade électorale », mais ne fait pas de recours

À l’occasion du Nouvel An 2026, le président du Bloc libéral et candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Dr Faya Millimouno, s’est adressé à ses militants, alliés et au peuple de Guinée. Dans un message à la fois solennel et combatif, il a vivement contesté les résultats du scrutin, qu’il juge ni libre, ni transparent, tout en appelant à l’unité et à la persévérance dans la lutte pour une Guinée démocratique.

En ce premier jour de l’année 2026, Dr Faya Millimouno a livré un discours de Nouvel An marqué par une tonalité à la fois fraternelle et ferme. S’adressant aux cadres, militants et sympathisants du Bloc libéral, ainsi qu’aux partis et mouvements alliés, le leader politique a d’abord formulé des vœux de santé, de courage et de persévérance, souhaitant que la nouvelle année soit porteuse d’enseignements pour la Guinée.

Revenant sur l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le candidat du Bloc libéral n’a pas mâché ses mots. Selon lui, le processus électoral ne saurait être qualifié de libre, transparent et crédible. « Le verdict des urnes publiées ne reflète en rien la réalité de la mobilisation populaire, ni la force de nos idées », a-t-il déclaré, dénonçant ce qu’il considère comme une « mascarade ».

Malgré cette contestation frontale des résultats, Dr Faya Millimouno a tenu à saluer l’engagement de ses troupes. Il a exprimé sa « profonde gratitude » envers les cadres, militants et sympathisants du Bloc libéral, ainsi qu’aux membres du directoire de campagne, qu’il qualifie de « vaillants » pour leur dévouement tout au long du processus électoral. Il a également rendu hommage au peuple de Guinée pour sa maturité et son civisme, estimant que ces attitudes témoignent de la grandeur de la nation, en dépit des « manœuvres et injustices » dénoncées.

Le président du Bloc libéral a réaffirmé son refus de toute résignation. « Nous ne nous résignerons jamais face à l’arbitraire et à l’injustice », a-t-il martelé, promettant la poursuite du combat pour une Guinée démocratique, transparente et respectueuse des droits des citoyens. Un combat qui, selon lui, se mènera dans le calme, mais avec une « détermination inébranlable ».

Malgré cette contestation des résultats, le BL de Faya Millimouno ne fera pas de recours devant la cour suprême.

« Le parti ne fera pas de recours », a tranché un cadre du parti.

Ledjely.com