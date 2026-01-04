Doumbouya explique son silence de Nouvel An et promet travail, rigueur pour 2026 

Contrairement aux autres années, le président Mamadi Doumbouya, n’a pas prononcé de discours de Nouvel An 2026. Ce silence a suscité de vives réactions parmi juristes et constitutionnalistes : certains estimant que l’adresse à la nation est obligatoire même pour un candidat à l’élection présidentielle, d’autres jugeant qu’elle n’était pas nécessaire dans ce contexte.

Ce dimanche 4 janvier 2026, quelques heures après la confirmation de sa victoire à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le président Doumbouya est revenu sur cette question dans une adresse à la nation diffusée à la télévision nationale.

« En cette période de renouveau, le calendrier électoral ne m’avait pas permis de m’adresser au peuple lors du traditionnel discours de fin d’année. J’étais candidat et le respect des institutions et du processus voudrait que nous adoptions une attitude républicaine », a-t-il expliqué. Puis d’ajouter : « Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une bonne et heureuse année, une année de santé, de paix et de progrès pour vos familles et pour notre chère Guinée ».

Poursuivant, il promet que l’année sera placée sous le signe du travail.

« L’année 2026 qui s’ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l’unité et de l’espoir ensemble. Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif du peuple souverain de Guinée», a promis le président Doumbouya.

Siby