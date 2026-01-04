Mamadi Doumbouya : « Aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu…»

Quelques heures après la confirmation officielle de sa victoire par la Cour suprême, le président élu Mamadi Doumbouya, dans une adresse diffusé à la télévision nationale ce dimanche 4 janvier 2026, a exprimé sa gratitude au peuple guinéen, salué la maturité démocratique du pays et lancé un appel appuyé à l’unité nationale, au-delà des clivages électoraux.

Proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 dès le premier tour, Mamadi Doumbouya a tenu à remercier les électeurs qui lui ont accordé leur confiance. Le chef de l’État élu a souligné la portée historique du scrutin et la responsabilité que lui confère ce choix populaire.

« En ces jours historiques, je rends grâce à Dieu que je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée lors de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. En m’accordant la majorité absolue, dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne m’oblige davantage », a-t-il déclaré.

Au-delà de sa victoire, Mamadi Doumbouya a mis en avant le climat dans lequel s’est déroulé le processus électoral, qu’il a qualifié d’exemplaire. Il a salué le comportement des citoyens et l’image renvoyée par la Guinée à la communauté internationale.

« Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé de responsabilité. Nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions comme l’attestent les rapports des missions d’observation internationales », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le président élu a adressé un message à l’endroit de ses adversaires politiques et de l’ensemble des électeurs n’ayant pas porté leur choix sur sa candidature, affirmant sa volonté de gouverner pour tous les Guinéens.

« Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. A ces remerciements, je vais joindre l’ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République… », a-t-il souligné.

Insistant sur la nécessité de dépasser les clivages issus du scrutin, Mamadi Doumbouya a lancé un appel à l’unité nationale, incluant la diaspora, pour bâtir un avenir commun.

« Aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a qu’une seule Guinée, unie et indivisible. J’appelle solennellement, toutes les filles et tous les fils de notre nations d’ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble une Guinée prospère », a-t-il conclu.

