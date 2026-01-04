ledjely
Présidentielle en Guinée : une élection, un tour, un vainqueur

Par LEDJELY.COM

La Cour suprême de Guinée a proclamé, ce dimanche 4 janvier 2026, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le candidat indépendant Mamadi Doumbouya est officiellement élu président de la République dès le premier tour avec 86,72 % des suffrages, confirmant les chiffres annoncés par la DGE. C’était en présence de quelques candidats à l’élection,  des membres du gouvernement,  des présidents d’institutions républicaines.

La haute juridiction a ainsi validé les chiffres annoncés par la DGE, déclarant le candidat indépendant Mamadi Doumbouya vainqueur de l’élection avec 86,72 % des suffrages, dès le premier tour.

« Je déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 86,72 % des suffrages valablement exprimés. Je proclame à cet effet le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de sept ans », a déclaré le premier président de la cour suprême, Fodé Bangoura.

La proclamation des résultats définitifs est intervenue à l’issue de l’intervention du représentant du ministère public, qui a présenté ses observations finales sur le déroulement du scrutin présidentiel.

À noter que le candidat Abdoulaye Yéro Baldé, qui avait introduit un recours contre les résultats, a librement et volontairement retiré sa contestation en adressant une lettre de désistement à la Cour suprême dans les délais requis.

Aminata Camara / Thierno Amadou Diallo

