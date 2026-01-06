Guinée : Ibrahima Abé Sylla se projette vers les législatives 

Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, donnant le président Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,72 % des suffrages, Ibrahima Abé Sylla, président du parti NGR et candidat malheureux au scrutin, s’est exprimé sur l’actualité politique et ses perspectives d’avenir.

Interrogé sur une éventuelle entrée dans le prochain gouvernement, Ibrahima Abé Sylla se montre prudent. « Ce n’est pas à moi de me prononcer. Le président vient d’être élu, il faut lui laisser le temps et la liberté de choisir les hommes qu’il lui faut pour gouverner », a-t-il déclaré, refusant toutefois d’exclure totalement cette hypothèse. « Je viens d’obtenir mes résultats, laissons le temps au temps », ajoute-t-il.

Concernant les élections législatives à venir, le président du NGR confirme clairement sa participation. « Oui, je vais y participer parce que cela fait partie des structures de l’État. Ce sera une grande échéance avec beaucoup de candidats, y compris ceux du dernier scrutin présidentiel », affirme-t-il. Selon lui, la future Assemblée nationale sera représentative et jouera pleinement son rôle dans le processus de développement du pays.

Dans un esprit d’apaisement, Ibrahima Abé Sylla a tenu à féliciter le vainqueur du scrutin. « Je félicite Mamadi Doumbouya. Obtenir 70 ou 80 %, c’est remarquable », reconnaît-il, tout en soulignant les difficultés rencontrées durant la campagne. « Trente jours, ce n’est pas suffisant pour une élection présidentielle. Nous nous sommes battus, mais il était impossible de sillonner le pays comme il le fallait », dit-il.

Revenant sur son parcours politique marqué par plusieurs participations électorales sans victoire finale, il rejette l’idée d’un échec personnel. « Ce n’est pas le succès à 100 %, mais j’ai toujours voulu gagner. En 2010, j’étais parmi les cinq premiers. En 2020, j’étais derrière Cellou. Cette fois-ci encore, le facteur temps a beaucoup pesé. Je respecte les résultats », indique-t-il.

Loin de toute amertume, l’homme politique se dit prêt à contribuer autrement à la gestion du pays. « Je suis venu avec un programme. Je le mettrai à la disposition du président élu s’il le souhaite. Nous devons redémarrer l’économie guinéenne et sortir le pays de la léthargie », affirme-t-il.

Quant à son positionnement politique, Ibrahima Abé Sylla ne se voit pas nécessairement dans une opposition frontale. « Pourquoi parler d’opposition maintenant ? Bientôt, j’aurai l’âge où je ne pourrai plus être candidat », conclut-il, laissant entendre une possible évolution de son rôle sur la scène politique nationale.

Thierno Amadou Diallo