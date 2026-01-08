Climat : pourquoi Conakry ne connaît plus la fraîcheur de fin d’année ?

Alors que la fin de l’année est traditionnellement synonyme de baisse des températures en Guinée, les habitants de Conakry ont vécu un début de saison anormalement chaud. Une situation inhabituelle qui alimente de nombreuses interrogations au sein d’une population pourtant habituée à ressentir une certaine fraîcheur, notamment durant les nuits et les matinées des mois de décembre et janvier. Cette année, cette fraîcheur semble toutefois avoir totalement disparu.

Selon Aliou Diallo, spécialiste des questions environnementales et activiste écologiste, ce phénomène n’a rien d’isolé ni de passager. « Ce changement est déjà constaté un peu partout en Guinée, mais plus particulièrement à Conakry. Cette période correspond normalement à l’hiver froid en Guinée, mais cette année, au lieu de la fraîcheur, c’est la chaleur que nous constatons », explique-t-il.

Au-delà du changement climatique global, plusieurs facteurs locaux viennent aggraver la situation. L’urbanisation rapide et souvent anarchique, la déforestation massive ainsi que la prolifération des déchets contribuent fortement à l’élévation des températures. « Tous ces facteurs réunis favorisent l’accumulation de chaleur. Quand la température augmente, la place de la fraîcheur se réduit considérablement », souligne l’expert.

Autre élément préoccupant : le réchauffement de la mer. La Guinée dispose de plus de 300 kilomètres de côtes et Conakry est presque entièrement entourée par l’océan. Cette configuration géographique devrait normalement favoriser une ventilation naturelle rafraîchissante. Mais ces derniers temps, la mer enregistre elle aussi des températures élevées, réduisant son rôle régulateur et accentuant la sensation de chaleur dans la capitale.

Peut-on encore éviter cette situation ? À court terme, Aliou Diallo se montre réaliste, voire pessimiste. « Éviter cette situation maintenant n’est pas évident, parce que nous ne sommes plus en train d’y aller, nous y sommes déjà », affirme-t-il. Selon lui, l’heure n’est plus à l’évitement, mais à l’atténuation des effets. À long terme, en revanche, des actions concrètes peuvent permettre de limiter l’impact de cette chaleur persistante, notamment à travers la restauration des forêts, la plantation d’arbres et une meilleure planification de l’urbanisation.

L’activiste insiste sur le fait que le réchauffement climatique constitue une menace qui ne fait aucune distinction. « La chaleur ne choisit pas. Elle touche tout le monde, sans distinction de statut social, d’origine ou de couleur de peau », rappelle-t-il. Il appelle ainsi à une prise de conscience collective et à un engagement réel des autorités, estimant que la question climatique doit désormais occuper une place centrale dans les politiques publiques. Selon lui, les conséquences du changement climatique, notamment sur le plan sanitaire, coûtent bien plus cher que les investissements nécessaires à la prévention et à la protection de l’environnement.

Enfin, Aliou Diallo plaide pour l’intégration de l’éducation environnementale à tous les niveaux du système éducatif guinéen, du préscolaire à l’université. Il estime qu’une sensibilisation dès le plus jeune âge permettrait de former des citoyens plus responsables et conscients des enjeux environnementaux. « C’est en inculquant les valeurs environnementales dès la base que nous pourrons espérer éviter, à l’avenir, les situations que nous vivons aujourd’hui », conclut-il.

Thierno Amadou Diallo