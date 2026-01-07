Côte d’Ivoire : fin de mission pour le Premier ministre et son Gouvernement

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé et son Gouvernement ont officiellement remis leur démission au Président Alassane Ouattara, ce mercredi 7 janvier 2026, à la suite des élections législatives du 27 décembre 2025. En attendant la nomination d’un nouveau Premier ministre, les ministres sortants restent aux affaires pour assurer la continuité de l’État.

À la suite des élections législatives organisées le samedi 27 décembre 2025, le Premier ministre a présenté sa démission ainsi que celle de l’ensemble de son équipe au Président de la République, Alassane Ouattara, qui l’a acceptée.

Ce mercredi 7 janvier 2026, le chef de l’État ivoirien a signé plusieurs décrets mettant officiellement fin aux fonctions du Premier ministre, des membres du Gouvernement ainsi que des gouverneurs des Districts autonomes.

Dans son communiqué, la Présidence a adressé ses remerciements au Premier ministre et aux ministres pour leur « importante contribution au développement socioéconomique » du pays. En attendant la nomination d’un nouveau Gouvernement, les ministres sortants continueront d’expédier les affaires courantes afin d’assurer la continuité de l’État.

Par ailleurs, un autre décret signé par le Président met fin aux fonctions des Ministres d’État, des Ministres et des Ministres-Conseillers à la Présidence, saluant « l’engagement et l’important travail accompli au service de la Nation ».

