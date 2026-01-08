N’Zérékoré : 45 cas de violences contre les femmes en 2025

À N’Zérékoré, l’inspecteur de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables a présenté le bilan des activités menées par son service au cours de l’année 2025. Ces actions, centrées sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que l’abandon de l’excision, constituent les principaux axes de travail de son département.

Dans un entretien accordé en début de semaine, l’inspecteur régional a indiqué que son service a géré 45 cas de violations des droits des femmes, dont 5 cas de viol, 30 cas de violences conjugales et 9 cas d’abandons.

« Un soutien psychosocial et un accompagnement juridique ont été offerts à ces femmes », a-t-il précisé.

Sur le plan de l’autonomisation, le service a collaboré avec les femmes des communautés de Sinko et Banié, identifiées comme les mères relais dans leurs villages, chargées de la protection préventive des enfants.

« L’autre aspect », poursuit Mohamed Mariama Keita, « se situe dans la prévention des violences faites aux femmes, notamment dans la promotion de l’abandon de l’excision ».

Il a néanmoins rappelé que la pratique de l’excision, soutenue par un groupe de femmes appelé les femmes zogos, reste un défi majeur. Pour y remédier, des stratégies ont été mises en place afin de limiter les risques sanitaires.

« Depuis trois ans, les négociations engagées avec ces femmes pour obtenir leur adhésion au processus d’abandon de l’excision n’ont pas été vaines. À travers la sensibilisation et la condamnation de trois cas d’excision de masse, il y a eu des effets vraiment positifs sur le changement de comportement de ces femmes. Donc finalement, elles ont accepté de se transformer en actrices du changement au sein des communautés », a ajouté l’inspecteur.

Soulignant les conséquences immédiates de l’excision sur la santé sexuelle et reproductive, le chef régional de l’action sociale a lancé un appel aux communautés pour abandonner le mariage d’enfants et les unions libres, qualifiées de « mal silencieux » dans la région.

« Si vous effectuez une mission, une visite au sein de la maison centrale, 80 % des mineurs détenus sont issus des unions libres. Parce que le père génitif n’a pas pris ses responsabilités, l’enfant est abandonné à sa mère, qui à son tour le confie à sa grand-mère. Elle ne peut lui assurer une bonne éducation. Finalement, l’enfant dévie et prend une mauvaise compagnie. Du coup, il se retrouve en conflit avec la loi », a martelé Mohamed Mariama Keita.

Concernant les personnes vivant avec un handicap, il a affirmé que « l’handicap n’est pas une fatalité. Toute personne est à risque dans sa vie. Donc, respectons-les, protégeons leurs droits et aidons-les à participer au développement du pays ».

Il a pris l’exemple de Amédé Pierre Kolomou, un malvoyant dont le travail l’a particulièrement impressionné. « Moi, j’ai été émerveillé par Amédé Pierre Kolomou, qui fait vraiment des vannes et beaucoup de choses. Quand on te dit que c’est lui qui fait, c’est incroyable. Pourtant, il ne voit pas », a-t-il conclu.

Contrairement aux années précédentes, Mohamed Mariama Keita s’est félicité de la baisse du taux de violations des droits des femmes et des enfants dans la région. Il faut rappeler que, suite au récent remaniement de l’administration publique, il occupe désormais ses nouvelles fonctions dans la région administrative de Kankan.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré