Gouverneure M’mahawa Sylla : « Le Guinéen a désormais compris ce qu’est la démocratie »

En tournée dans les communes de Conakry, la gouverneure de la ville, Hadja M’mahawa Camara, s’est rendue ce jeudi 8 janvier 2026 dans la commune urbaine de Sanoyah afin de remercier la population pour son vote massif en faveur du candidat de la GMD lors de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. Devant la forte mobilisation des habitants de Sanoyah à la Maison des jeunes, la gouverneure les a invités au respect de la loi et à l’assainissement de leur commune.

Selon elle, il s’agit de la meilleure élection présidentielle que la Guinée ait connue, grâce à la maturité du peuple guinéen.

« Le Guinéen a désormais compris ce qu’est la démocratie. C’est quoi la démocratie ? Ton père soutient un parti politique et toi un autre, mais malgré tout, vous mangez dans un même bol, sans haine. Il y avait neuf partis politiques à cette élection présidentielle et, jusqu’à la fin du processus, partout dans le pays, il n’y a eu ni violences ni pagaille. Pour cela, le Président de la République me charge de vous dire merci », a-t-elle déclaré.

Poursuivant son intervention, elle a mis l’accent sur les actes posés par le Président Mamadi Doumbouya. S’exprimant en langue nationale soussou, elle a fait savoir qu’au cours des quatre années de gestion du Président Mamadi Doumbouya, le pays n’a connu aucune perturbation majeure dans le système éducatif ni dans d’autres secteurs.

« Il n’y a pas eu de violences policières ni de jets de pierres comme on avait l’habitude de le voir sous le régime précédent. Donnons-nous la main afin de développer ensemble ce pays », a-t-elle exhorté.

Toujours dans sa communication, elle a insisté sur la nécessité pour les Guinéens de respecter la loi.

« Nous avons dit qu’il faut aider le Président Mamadi Doumbouya. Si tu aimes quelqu’un, tu dois accepter ce qu’il aime. En Guinée, cela commence par le respect de la loi. Si nous respectons la loi, nous pourrons aider le Président Mamadi Doumbouya. Tout ce que le gouvernement fait et décide est fait pour le peuple. Mais pour que cela soit bénéfique, il faut impérativement respecter la loi », a-t-elle ajouté.

Pour conclure, elle a invité les Guinéens à être les sentinelles de l’État, afin que chacun respecte les interdits pour le développement du pays.

Balla Yombouno