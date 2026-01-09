Coleyah Lancéboungni : un incendie ravage une maison et son contenu

Dans la matinée de ce vendredi 9 décembre, un incendie s’est déclaré dans une concession située à Coleyah Lancéboungni, dans la commune de Matam. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais le contenu d’une maison a été entièrement consumé par les flammes. Selon les victimes, un court-circuit serait à l’origine du sinistre.

Joint sur les lieux, Mohamed Fofana, chef de famille, est revenu sur les circonstances du drame.

« Effectivement, moi, j’étais en déplacement. On m’a appelé pour m’informer qu’il y avait un incident chez moi. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé beaucoup de monde qui criait. Il y avait des pompiers sur place, mais ils ont eu des difficultés à allumer les pompes. Donc ça criait. Ils ont fait des efforts et ont essayé d’éteindre le feu, mais quand même, rien n’est sorti, tout est brûlé. Rien n’est sorti. C’était vers 10 heures. C’est à 10 heures qu’on m’a appelé. Je suis venu et là même j’ai été attaqué par le feu. C’est le court-circuit qui a causé ça. Il y avait au moins six congélateurs, des climatiseurs… », a-t-il expliqué.

Très émue, Mahawa Fofana est également revenue sur ce drame qui a laissé sa famille désemparée.

« J’étais chez un ami quand on m’a appelée pour me dire qu’il y avait eu un incendie à la maison. La perte est très, très énorme. On a tout perdu. Il y avait les enfants dans la chambre, heureusement ma cousine est venue les chercher, sinon ce ne serait pas ce qu’on allait raconter aujourd’hui. Il y avait quatre chambres à l’intérieur, deux magasins, des toilettes. C’est nombreux. Il y avait aussi trois chambres à côté, puis une autre chambre dehors. C’est le court-circuit. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, parce qu’on ne peut rien faire. Nous avons tout perdu, tout est brûlé dans la maison », a-t-elle déploré.

Aminata Camara