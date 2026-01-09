CRIEF : l’ex-directeur général des impôts attendu devant la justice, toujours en fuite

ledjely
Aboubacar Makhissa Camara, ex-directeur général des impôts, mis en examen en juillet 2022 par la CRIEF à la suite des procédures engagées dans les dossiers de crimes économiques et financiers, hors du pays depuis l’arrivée au pouvoir du CNRD, est inscrit au rôle de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour l’audience du lundi 12 janvier.

D’après les informations figurant sur le rôle d’audience, l’ancien haut responsable est considéré comme en fuite. Le parquet spécial le poursuit pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

