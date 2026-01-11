Urgent : la radio Tropicale FM en feu

Dans l’après-midi de ce dimanche 11 janvier 2026, un incendie d’origine électrique s’est déclaré au 5ᵉ étage de l’immeuble Biriki Momo, où est installée la radio Tropicale FM.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le PDG de la station, Kolentin Camara, a lancé un cri d’alarme : « S’il vous plaît, aidez-nous, notre radio est en feu. Appelez les sapeurs-pompiers », a-t-il déclaré.

Jusqu’au moment de la publication de cette dépêche, cette partie de l’immeuble était toujours en proie aux flammes.

Balla Yombouno