Dabondy : le corps d’un jeune retrouvé dans un caniveau

Les découvertes macabres deviennent particulièrement récurrentes ces derniers temps dans la capitale guinéenne. La dernière en date remonte à ce dimanche 11 janvier 2026, à Dabondy, où le corps sans vie d’un jeune homme non identifié, présumé souffrir de troubles mentaux, a été retrouvé dans le grand caniveau séparant les quartiers Bonfi et Dabondy.

Selon le chef de quartier de Dabondy 1, Alseny Koma, la découverte a été faite à la limite entre les deux secteurs : « On m’a appelé pour signaler la découverte d’un cadavre. Quand je suis arrivé, j’ai constaté que le corps se trouvait entre Dabondy et Bonfi. Pour le moment, je ne peux pas identifier le défunt. Il faut d’abord procéder à l’identification. Personnellement, je pense qu’il pourrait s’agir d’un Léonais, car ce sont eux qui viennent souvent déposer ou ramasser des ordures et des plastiques ici. Même avant-hier, j’ai dû chasser trois personnes qui semblaient être des Léonais drogués ».

Pour l’instant, les résultats de l’autopsie ne sont pas disponibles. Ils devront permettre de déterminer les causes exactes du décès. « Les résultats de l’autopsie ne sont pas encore disponibles et détermineront la cause exacte du décès. Ce qui est certain, c’est que le corps a été jeté ici et n’est pas mort sur place », a déclaré le directeur de la police scientifique, le commissaire Mohamed N’Diaye.

Le corps a ensuite été mis à la disposition des autorités religieuses pour son inhumation.

« Nous allons l’envoyer à la mosquée pour son lavage rituel avant l’enterrement. Il y a des personnes souffrant de troubles mentaux qui viennent ici, surtout des Léonais qui ramassent des déchets pour se nourrir. Certains sont drogués ou désorientés », a ajouté le chef de quartier de Dabondy 1.

