Conakry : le coup d’envoi officiel de la SOGUIPAH moderne et durable

Le programme de relance et de modernisation de la Société guinéenne de palmiers à huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) a été officiellement lancé ce mercredi 14 janvier à Conakry. La cérémonie, présidée par la ministre de l’Agriculture, a réuni des membres du gouvernement ainsi que des travailleurs de la SOGUIPAH.

Dans son discours, le directeur général de la SOGUIPAH, Julien Dramou, a rappelé que les activités inscrites au programme illustrent parfaitement le passage de la phase de diagnostic et de reconstruction de la vision à celle de la mise en œuvre concrète.

Selon lui, « la relance des travaux de l’usine de transformation du caoutchouc, d’une capacité de 6 tonnes par heure, annoncée ici et dont l’exécution débutera dans les heures qui suivent, constitue un tournant majeur pour la SOGUIPAH », a-t-il indiqué.

Elle symbolise, a-t-il ajouté, « la restauration progressive de nos capacités industrielles, la relance de la transformation locale à grande échelle, la création de valeur ajoutée au profit des planteurs, des travailleurs et de l’économie nationale, conformément à la vision du gouvernement guinéen dirigé par le Premier ministre Amadou Oury Bah ».

« Cette usine est bien plus qu’un simple outil de production : elle est le symbole du retour de la SOGUIPAH à sa vocation industrielle, dans une logique de survie, de performance, de durabilité et de compétitivité », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Julien Dramou a indiqué que le lancement de la nouvelle identité visuelle de la SOGUIPAH s’inscrit dans une dynamique de renouveau.

« Il ne s’agit pas simplement d’un changement d’image, mais d’un changement de posture. Cette nouvelle identité traduit notre ambition de bâtir une entreprise moderne et crédible, rigoureuse dans sa gestion, responsable dans ses engagements et tournée vers la performance et les résultats », a-t-il précisé.

S’adressant aux travailleurs, il a déclaré : « La relance de notre entreprise dépend avant tout de vous. Elle exige discipline, assiduité, respect des règles et attachement à l’outil de travail. Le gouvernement nous accompagne ».

Pour sa part, la ministre de l’Agriculture a affirmé que la relance des travaux de l’usine de 6 tonnes marque le retour effectif de la SOGUIPAH à sa vocation industrielle.

« Elle multiplie par trois la production de l’entreprise. Elle traduit la volonté de l’État d’investir dans la transformation locale, la création de valeur ajoutée et la compétitivité des filières agricoles nationales », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que la SOGUIPAH a déjà financé sur fonds propres plus de 4 millions de dollars américains, soit un peu moins de 40 milliards de francs guinéens, et prévoit d’injecter environ deux millions supplémentaires pour achever le projet.

Selon la ministre Mariama Ciré Sylla, la nouvelle usine fonctionnera à l’énergie photovoltaïque, ce qui constitue une innovation majeure et traduit la volonté de l’État guinéen de s’aligner sur les normes du développement durable, notamment celles des Nations unies.

« La volonté de l’État et celle de la Direction générale de la SOGUIPAH sont claires : faire des planteurs et des transporteurs des priorités absolues, placées au cœur du développement et de la relance de la SOGUIPAH », a-t-elle déclaré, avant de leur rendre hommage.

« Sans les planteurs, il n’y a pas de matière première. Sans les transporteurs, il n’y a pas de chaîne de valeur fonctionnelle. Vous êtes des partenaires stratégiques, chers planteurs et transporteurs de la SOGUIPAH, et non de simples prestataires. La relance de la SOGUIPAH doit se faire avec vous et pour vous, dans un esprit de partenariat équitable, de respect des engagements, de transparence dans les paiements et de sécurisation des revenus », a-t-elle ajouté.

Toujours selon la ministre, l’État sera particulièrement attentif à l’amélioration des conditions de travail, au renforcement des relations contractuelles, à la structuration et à l’accompagnement des organisations de planteurs et de transporteurs, afin de maximiser les impacts sur les communautés locales et de favoriser leur intégration dans la gouvernance économique de la SOGUIPAH.

