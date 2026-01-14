Siguiri : des engins appartenant à des Chinois brûlés

La tension est montée d’un cran ce mercredi soir à Siguiri. Aux environs de 18 heures, un site appartenant à des ressortissants chinois, servant de lieu de stockage de machines poclains, a été pris d’assaut par un groupe de jeunes dans le district de Kourouni. Le bilan matériel est lourd : un pick-up et deux machines poclains ont été incendiés.

Quelques instants plus tard, dans le quartier Sainte-Alexi, un autre pick-up appartenant aux mêmes opérateurs a également été réduit en cendres.

Selon nos informations, ces actes de vandalisme seraient liés à une colère populaire consécutive à la prétendue arrestation d’Aly Thiam, leader de l’Union des jeunes pour le développement de Siguiri, connu pour son engagement contre la dégradation de l’environnement dans la préfecture.

Présent sur les lieux au moment des faits, Mohamed, ouvrier guinéen travaillant sur le site, raconte la scène avec émotion.

« On était en train de changer un conteneur ici dans la cour quand plusieurs jeunes sont arrivés à moto et ont commencé à nous lancer des pierres. Notre patron chinois a escaladé le mur couvert de tôles ; il a failli tomber. Je suis venu à son secours pour le faire sortir. Il y a un bar à côté, je l’y ai fait entrer pour l’enfermer et le protéger. Ensuite, ces jeunes sont revenus avec de l’essence dans la cour et ont mis le feu à un pick-up et à deux machines poclains. Nous sommes quatre ouvriers guinéens ici : les trois autres se sont occupés d’éteindre le feu après le départ des jeunes, et moi, je suis resté avec mon patron chinois pour assurer sa protection », a-t-il témoigné.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités locales sur ces incidents, qui relancent le débat sur les tensions récurrentes liées à l’exploitation minière et à la protection de l’environnement à Siguiri.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri