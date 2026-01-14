ledjely
Football : le Burkina met fin à l’aventure Brama Traoré

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) a officiellement annoncé ce mardi la rupture du contrat de Brama Traoré, le sélectionneur de l’équipe nationale. Dans un communiqué rendu public, l’instance a pointé du doigt les résultats décevants lors de la 35ᵉ CAN au Maroc.

« Les performances obtenues sont largement en deçà des objectifs fixés », peut-on lire dans le communiqué, précisant que la qualification pour les demi-finales, ambition minimale basée sur les résultats des éditions précédentes, n’a pas été atteinte.

Cette contre-performance a provoqué une vague de déception parmi les supporters, les acteurs du football national et les dirigeants de la FBF. En conséquence, le sélectionneur Brama Traoré, en poste depuis 2024, voit son aventure s’arrêter, tout comme celle de ses collaborateurs : Issa Balboné, Pierre Bazié, Mohamed Kaboré et Wilfried Da.

La Fédération a toutefois tenu à rassurer les fans et partenaires : un nouvel entraîneur sera rapidement désigné pour relancer les ambitions des Étalons.

