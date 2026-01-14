Conakry se prépare pour l’investiture : l’AGEROUTE met les bouchées doubles

En prélude à l’investiture du président Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier prochain au stade Général Lansana Conté de Nongo, le directeur général de l’Agence de Gestion des Routes de Guinée (AGEROUTE) a effectué, ce mercredi, une visite des chantiers routiers de la capitale. Objectif : vérifier non seulement l’épaisseur des chaussées, mais aussi la teneur du bitume utilisé dans le cadre du bitumage de ces différents axes routiers.

Les itinéraires concernés sont notamment Nongo–Kiroty–Morikantéya–UNC, ainsi que Cosa–Tannerie–Aéroport–Bambéto–Minière. Partout, le constat est jugé satisfaisant : les travaux sont déjà achevés par endroits, tandis que d’autres tronçons sont en phase de finition et devraient être livrés dans les 24 heures suivantes.

Interpellé sur le niveau d’avancement des travaux de réhabilitation de la route située derrière le stade, notamment le tronçon Nongo–Kiroty, Aly Kaba, directeur général de GPC Group, entreprise de BTP, a indiqué que ce tronçon mesure 700 mètres linéaires pour une largeur de 8 mètres.

« À ce jour, nous sommes à plus de 80 % d’avancement et, comme vous pouvez le constater, d’ici midi, nous allons terminer cette section. Plusieurs activités nous ont été confiées par l’AGEROUTE dans le cadre de l’organisation de l’investiture du président de la République. Aujourd’hui, les travaux avancent à grands pas. Vous pouvez constater qu’un grand nombre de linéaires ont déjà été exécutés. Les équipes ont été mobilisées depuis une semaine et nous sommes presque à la fin de toutes ces activités, avec un travail de qualité réalisé par une équipe habituée à intervenir dans des situations d’urgence », a-t-il expliqué.

Selon lui, ces travaux constituent une fierté et contribuent à améliorer l’écosystème local : « Les riverains sont très contents de ces routes que nous réalisons aujourd’hui et qui vont durer. Au-delà de cela, des activités annexes vont se poursuivre après l’événement afin d’embellir davantage ces zones et de faciliter la circulation des personnes. La visite de ce site est vraiment satisfaisante ».

Il a également rassuré que, quelles que soient les intempéries, les routes réalisées dureront plusieurs années.

« Ces routes vont tenir, car leur composition technique est conçue pour résister dans le temps. La qualité est notre savoir-faire et c’est ce qui a été investi dans ces ouvrages, conformément aux spécifications techniques », a-t-il martelé.

Sur le tronçon de la T3, qui dessert la corniche nord vers le carrefour de la Tannerie, les travaux confiés à l’entreprise IC Transports BTP avancent également à la satisfaction des usagers. À cet effet, Sory Soumah, directeur technique de ladite entreprise, a rassuré que les travaux seraient achevés dans la soirée de ce mercredi.

« Aujourd’hui, nous intervenons principalement entre le carrefour Éco 18, vers les rails, et le carrefour du panneau Celcom. Nous avons environ 200 à 250 mètres linéaires à traiter pour le raccordement entre le rond-point de Cosa et ses intersections. D’ici 17 h ou 18 h, tout ce raccordement sera terminé. Il s’agit ici de resurfaçage et non de construction. L’objectif est de prolonger la durée de vie de la route afin que les usagers puissent circuler dans de meilleures conditions, en attendant une réhabilitation complète », a-t-il souligné.

Pour Moïse Sidibé, directeur général de l’Agence de gestion des routes, les travaux engagés ne s’arrêteront pas à cet événement.

« Nous sommes dans une dynamique de restauration des différents axes routiers, qu’ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, aussi bien dans la capitale que sur l’ensemble du territoire national. Depuis ce matin, vous avez constaté les zones où l’AGEROUTE Guinée est à pied d’œuvre pour réhabiliter les routes et améliorer les conditions de sécurité et de confort pour la population de Conakry », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs rassuré que tous les travaux seront achevés avant le jour de l’investiture du président Mamadi Doumbouya.

« Vous l’avez constaté, sur un axe majeur comme la T2, les travaux ont été réalisés en moins de dix jours. Aujourd’hui, à l’AGEROUTE, les méthodes de travail évoluent. Nous travaillons davantage de nuit que de jour. Il ne reste qu’un seul tronçon à finaliser et je vous rassure que les travaux seront terminés ce soir. Le marquage se poursuivra jusqu’à demain matin afin de livrer les infrastructures dans des conditions optimales de qualité et de sécurité pour les usagers », a-t-il dit.

Cette visite a également été l’occasion pour lui de lancer un appel à la population.

« Nous constatons que certaines chaussées sont utilisées comme dépotoirs. J’invite donc la population à travailler main dans la main avec l’AGEROUTE pour préserver ces infrastructures. Des caniveaux, des aménagements connexes, des trottoirs en pavés et des éclairages publics seront réalisés sur l’ensemble des axes routiers », a-t-il soutenu.

Selon lui, la préservation des routes est une responsabilité collective. « La Guinée nous appartient à tous. L’AGEROUTE construit, mais c’est aussi à la population de veiller à la propreté de ces axes. Dans les jours à venir, nous travaillerons avec les entreprises pour déployer des camions de nettoyage et de lavage des routes, comme cela se fait dans d’autres pays », a-t-il conclu.

Balla Yombouno