Guinée : la logistique électorale coûte plus de 20 à 30 milliards GNF à chaque élection (DGE)

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, accompagné de la directrice générale des Élections (DGE), a procédé ce mardi 13 janvier 2026 à l’inauguration du magasin régional de stockage des kits électoraux. L’infrastructure est implantée dans l’enceinte de l’ancienne scierie, sise à Mohomou, dans la commune urbaine de N’Zérékoré.

La cérémonie s’est déroulée en présence des préfets de la région, des sous-préfets, des présidents des délégations spéciales, des responsables des conseils de quartiers et de secteurs, ainsi que de nombreux citoyens, sous la supervision du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Venue pour la circonstance, la directrice générale des Élections est revenue sur le contexte ayant conduit à la construction des magasins régionaux de stockage et de conservation des matériels et documents électoraux à travers le pays. Elle a rappelé que la Guinée est entrée dans le multipartisme depuis 1990, avec la multiplication des partis politiques, mais aussi l’organisation régulière d’élections nationales et locales souvent émaillées d’incidents et de violences.

Pour Djenabou Touré, parler d’élections revient inévitablement à évoquer la logistique électorale, laquelle nécessite des espaces sécurisés pour le stockage et la gestion du matériel et des documents sensibles.

« Pendant des décennies, ces magasins ont reçu des financements par le passé, à travers le PLD. Mais ils n’ont jamais vu le jour. C’est pour cela qu’il est important de rappeler ce contexte », a-t-elle dénoncé.

La directrice générale des Élections estime que ces nouveaux magasins permettront d’éviter les pertes considérables enregistrées par le passé, notamment en matière de matériel électoral et de risques de fraude.

« Quand le document est conservé dans un endroit où il ne faut pas, surtout les documents sensibles, n’importe qui peut avoir accès. Ces magasins vont éviter cela », a-t-elle souligné.

Elle a également tenu à rappeler le coût élevé de la logistique électorale en Guinée, qu’elle juge particulièrement lourd pour les finances publiques.

« La logistique électorale prend plus de 20 à 30 milliards de bons francs à chaque élection, en termes de transport, d’acheminement et de repris », a déclaré Djenabou Touré.

De son côté, le maître d’ouvrage a présenté les caractéristiques techniques de l’édifice, une structure mixte béton-acier bâtie sur une superficie de 3 000 m², avec une hauteur sous poutre de 6 mètres. Le complexe comprend notamment un magasin de 1 500 m² pour les matériels lourds, un magasin de 500 m² destiné aux guides informatiques, un logement de gardiens de type F2 de 55,5 m², un local pour groupe électrogène surmonté d’un château d’eau de 26,7 m², un bloc d’acryl de 20,7 m², ainsi que des espaces verts et de stationnement couvrant 928 m².

Cependant, la réalisation de cet ouvrage n’a pas été sans difficultés.

« Monsieur le ministre, bâtir ce centre de stockage de guides électoraux en Guinée forestière n’a pas été simple. Cela a été un défi et une lutte constante et effrénée contre l’humidité, d’autant plus que nous vivions dans la période des saisons pluvieuses et que notre site se trouve dans un bas-fond », a précisé N’Faly Traoré.

Après l’étape de N’Zérékoré, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a conduit la délégation dans la région de Boké pour les mêmes activités.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré