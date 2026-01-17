Investiture du Président Doumbouya : dispositif sécuritaire et ferveur populaire

Dès l’aube, Conakry a basculé dans une atmosphère exceptionnelle à l’occasion de l’investiture du Président élu, le Général Mamadi Doumbouya. Entre un dispositif sécuritaire renforcé et une ferveur populaire visible de Koloma à Nongo, la capitale vit une matinée à forte charge symbolique.

Entre 7h30 et 8h30, l’axe stratégique menant au stade Général Lansana Conté présente une image inhabituelle. Les grandes artères, habituellement saturées de circulation, sont presque désertes. Rares motos et convois officiels remplacent le flot quotidien de véhicules. Le calme apparent est toutefois trompeur : à chaque entrée de quartier, des pickups des forces de sécurité sont déployés, tandis que des agents, casqués et équipés de gilets de protection, sont positionnés tous les trente mètres environ, arme en main, veillant à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

À l’approche du carrefour conduisant au stade, l’ambiance change progressivement pour laisser place à la fête. Des drapeaux rouge-jaune-vert flottent au-dessus de la chaussée, formant un véritable corridor aux couleurs nationales. La mobilisation humaine s’intensifie. DDesccitoyensen nombre convergent vers l’enceinte sportive de Nongo, arborant des t-shirts à l’effigie du président Mamadi Doumbouya.

Tenues, écharpes et accessoires aux couleurs du drapeau transforment les environs du stade en une vaste marée humaine, témoignage d’un moment historique pour le pays.

Thierno Amadou Diallo