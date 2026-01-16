ledjely
Accueil » Investiture de Mamadi Doumbouya : plusieurs chefs d’État présents à Conakry
ActualitésPolitiqueSociété

Investiture de Mamadi Doumbouya : plusieurs chefs d’État présents à Conakry

Par LEDJELY.COM

À la veille de l’investiture du président élu, le Général Mamadi Doumbouya, la capitale guinéenne est le théâtre d’un intense ballet diplomatique. Prévue ce samedi 17 janvier au stade Général Lansana Conté de Nongo, la cérémonie solennelle de prestation de serment s’annonce comme un événement d’envergure continentale, marqué par la présence de nombreux dirigeants africains et partenaires internationaux.

Huit chefs d’État africains ont officiellement confirmé leur participation à ce rendez-vous historique. Il s’agit notamment de S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, de S.E.M. Joseph Nyuma Boakai (Liberia), ainsi que du Général d’Armée Assimi Goïta (Mali). La liste comprend également S.E.M. Adama Barrow (Gambie), S.M. le Dr Julius Maada Bio (Sierra Leone), S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Mauritanie) et S.E.M. Paul Kagame (Rwanda).

Au-delà des chefs d’État, Conakry accueillera des délégations de haut niveau avec la présence annoncée des vice-présidents du Ghana, de la Chine et de la Guinée équatoriale. Les organisations régionales et continentales, notamment la CEDEAO et l’Union africaine (UA), seront aussi représentées, aux côtés de plusieurs chefs de gouvernement et ministres étrangers, dont la liste reste, à ce stade, non exhaustive.

Thierno Amadou Diallo

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Mamadi Doumbouya : « On ne construit pas une nation dans la division » (Discours)

LEDJELY.COM

Investiture : Mamadi Doumbouya appelé à protéger les libertés publiques 

LEDJELY.COM

Football africain : Motsepe supprime le CHAN

LEDJELY.COM

Sidy Souleymane encense Doumbouya : « expert en sécurité et pétri d’intégrité »

LEDJELY.COM

Mamadi Doumbouya : « ce mandat est pour les femmes »

LEDJELY.COM

Mamadi Doumbouya : « en cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi »

LEDJELY.COM
Chargement....