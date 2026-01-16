Investiture de Mamadi Doumbouya : plusieurs chefs d’État présents à Conakry

À la veille de l’investiture du président élu, le Général Mamadi Doumbouya, la capitale guinéenne est le théâtre d’un intense ballet diplomatique. Prévue ce samedi 17 janvier au stade Général Lansana Conté de Nongo, la cérémonie solennelle de prestation de serment s’annonce comme un événement d’envergure continentale, marqué par la présence de nombreux dirigeants africains et partenaires internationaux.

Huit chefs d’État africains ont officiellement confirmé leur participation à ce rendez-vous historique. Il s’agit notamment de S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, de S.E.M. Joseph Nyuma Boakai (Liberia), ainsi que du Général d’Armée Assimi Goïta (Mali). La liste comprend également S.E.M. Adama Barrow (Gambie), S.M. le Dr Julius Maada Bio (Sierra Leone), S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Mauritanie) et S.E.M. Paul Kagame (Rwanda).

Au-delà des chefs d’État, Conakry accueillera des délégations de haut niveau avec la présence annoncée des vice-présidents du Ghana, de la Chine et de la Guinée équatoriale. Les organisations régionales et continentales, notamment la CEDEAO et l’Union africaine (UA), seront aussi représentées, aux côtés de plusieurs chefs de gouvernement et ministres étrangers, dont la liste reste, à ce stade, non exhaustive.

Thierno Amadou Diallo