Cérémonie d’investiture : ce que l’on observe déjà au stade de Nongo

Mamadi Doumbouya sera officiellement investi ce samedi 17 janvier 2026 en tant que Président de la République démocratiquement élu, à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, pour un mandat de sept ans. À l’intérieur du stade Général Lansana Conté de Nongo, où se déroule la cérémonie solennelle, l’organisation est déjà bien visible.

Tout semble prêt pour offrir un événement à la hauteur de l’importance historique de cette investiture.

Les citoyens venus de Conakry et de ses environs sont installés de manière ordonnée, selon la couleur des t-shirts ou des uniformes qu’ils arborent. Les porteurs de t-shirts jaunes et verts occupent une zone précise, tandis que ceux vêtus de rouge et de blanc sont regroupés dans un autre espace. Les invités détenteurs de cartons VIP ont, quant à eux, été installés dans une tribune distincte.

Parmi les consignes strictes données par les organisateurs, l’accès à la pelouse du stade est formellement interdit à toute personne non autorisée.

Au moment de la mise en ligne de cette dépêche, les artistes invités avaient entamé leurs prestations pour assurer l’animation, tandis qu’aucune autorité gouvernementale ni aucun chef d’État étranger n’était encore arrivé sur les lieux. Seuls quelques préfets et sous-préfets faisaient progressivement leur entrée dans l’enceinte du stade.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno, depuis le stade de Nongo