Mamadi Doumbouya : « On ne construit pas une nation dans la division » (Discours)

Le stade Général Lansana Conté de Nongo a servi de cadre, ce samedi 17 janvier 2026, à la cérémonie d’investiture du Président Mamadi Doumbouya. En présence de plusieurs chefs d’État, de délégations officielles et de citoyens, le Chef de l’État nouvellement investi a livré une allocution appelant à l’unité nationale, à l’engagement citoyen et à une gouvernance tournée vers le développement partagé, avec les femmes et la jeunesse au cœur de son projet de société.

Lisez !

Excellences Messieurs les chefs d’Etat et de gouvernement,

Excellences Mesdames et Messieurs les chefs de délégation,

Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur la terre africaine de Guinée, terre de dignité, de résistance, d’hospitalité et d’espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Elle témoigne de la solidarité africaine, de l’amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples.

Guinéennes et Guinéens,

chers compatriotes, en ces jours souverains, mon cœur est rempli de démotion, de gratitude et d’humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l’ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l’ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle.

Ce mandat qui vient de m’être donné n’est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent en notre pays.

Je m’employerai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle nous restera notre divertisseur et notre richesse, notre unité et notre force.

J’en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma main reste toujours tenue à toutes les filles et tous les fils des Guinéens. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine.

Aujourd’hui, je vous lance un appel. Continuons d’unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes parce qu’il n’y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes.

Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C’est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C’est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse la promesse d’avenir de notre nation.

Nous continuons à investir dans l’éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profitent à tous les Guinéens et elles serviront à développer notre pays. C’est la raison d’être du programme de développement socio-économique de nommé Simandou 2040.

Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique, transformé nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minéraux en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n’est pas un projet pour quelques-uns, Simandou est un projet pour chaque Guinéens, il appartient au peuple, il servira au peuple.

Guinéens et Guinéens,

Le temps d’une action encore plus exigeante est venu, nous bâtirons des institutions solides, crédibles, aux services exclusifs de l’intérêt général en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l’exigence de l’élevabilité. Je m’engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L’Etat reste et restera parce qu’il sera juste, l’autorité sera forte parce qu’elle sera exemplaire.

La Guinée a besoin de l’énergie, du génie et de l’audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée.

Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée. Vive l’unité nationale, vive la Guinée, une et indivisible.

Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d’innovation.

Je vous le remercie.