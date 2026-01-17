Investiture : Mamadi Doumbouya appelé à protéger les libertés publiques 

Lors de l’investiture du Président élu de la République de Guinée, devant la Cour suprême et une nation attentive, le Procureur général Sidy Souleymane Ndiaye a rappelé au Président Doumbouya que le serment prononcé n’est pas qu’un rituel : il engage le Chef de l’État à respecter la Constitution, les lois et les institutions, et à garantir les libertés publiques, la sécurité et l’indépendance du pays.

« Je me dois d’attirer la haute attention du Président de la République élu sur la notion de serment. Le serment est une promesse solennelle, faite devant une autorité, par laquelle une personne s’engage à dire la vérité, à remplir une fonction fidèlement ou à respecter une loi ou un devoir », a-t-il indiqué.

Puis de poursuivre en soulignant la portée morale, religieuse et juridique de cet engagement. « Le serment donne à la parole une valeur morale, religieuse ou juridique. C’est pourquoi le serment est sanctionné en vous appelant à respecter et à faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice », a-t-il martelé.

Le Procureur général a également rappelé au Président élu les obligations majeures découlant de ce serment solennel. Notamment le respect des libertés publiques, le respect de la Constitution.

« Monsieur le Président de la République élu, en prêtant serment, vous vous engagez pleinement à ce que l’exercice des pouvoirs du Président de la République soit constamment encadré par le droit. Ainsi, en donnant votre parole solennelle de respecter la Constitution, vous vous engagez à promouvoir et à protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux. Ce passage est très important, Monsieur le Président de la République élu. La justice compte sur vous pour que vous respectiez ces dispositions de la Constitution », a-t-il martelé.

Au-delà du symbole, ce serment lie désormais le Chef de l’État à des responsabilités fondamentales. « Au surplus, par ce serment, vous faites obligation de garantir notamment l’indépendance nationale, la continuité de l’État, la stabilité des institutions et la sécurité des personnes et des biens », a-t-il fait savoir.

Siby