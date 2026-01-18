Fodé Bangoura avertit Mamadi : « la justice sera votre alliée tant que le droit sera votre guide »

La cérémonie de prestation de serment du président Mamadi Doumbouya n’a pas seulement consacré un chef d’État élu. Elle a aussi servi de tribune à un rappel des fondements de la République. Dans un discours à forte portée institutionnelle, le Premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a clairement balisé l’exercice du pouvoir présidentiel, en insistant sur l’obligation absolue de se conformer à la Constitution de 2025, mais également au respect de la justice.

D’emblée, le magistrat a inscrit l’événement dans l’histoire politique et constitutionnelle du pays, soulignant que l’investiture dépasse la personne du président pour engager l’État tout entier.

« Ce jour est l’un de ces moments fondateurs. Il marque non seulement l’aboutissement d’un processus électoral, mais surtout la consécration de notre nouvelle architecture institutionnelle, telle que voulue par le peuple souverain de Guinée à travers l’adoption de la Constitution du 26 septembre 2025. En cette audience solennelle, la Cour suprême, gardienne de la loi fondamentale et régulatrice du fonctionnement des pouvoirs publics, siège aujourd’hui non pour un homme et son peuple sous le regard vigilant de la loi », a-t-il déclaré.

Le Premier président de la Cour suprême a ensuite rappelé le cadre légal ayant conduit à l’accession de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême, tout en soulignant que la légitimité issue des urnes ne saurait suffire à elle seule.

« Ce verdict légitime, expression libre et démocratique de la volonté générale, vous confère une légitimité incontestable. Cependant, la légitimité électorale, si elle est une condition nécessaire, n’est pas une fin en soi. Elle est le prelude à une responsabilité écrasante, celle d’incarner l’État, d’assurer sa continuité et de garantir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire », a-t-il poursuivi.

Au cœur de son intervention, le Premier président de la Cour suprême a replacé la Constitution de 2025 au centre de l’action publique, la présentant comme l’outil de régulation indispensable à l’équilibre des pouvoirs.

« La Constitution de 2025 (…), n’est pas un simple document juridique. Elle est la boussole de notre vivre-ensemble. Elle a été forgée dans la résilience de notre peuple et porte l’espérance d’une République refondée, vertueuse et juste. Cette loi fondamentale institue un équilibre de pouvoirs que vous aurez le devoir impérieux de respecter. En tant que clé de voûte des institutions, il vous appartiendra de veiller à ce que l’exécutif, le législatif et le judiciaire concourent, chacun dans sa sphère, à l’idéal commun, sans jamais empiéter sur les prérogatives des autres », a-t-il rappelé.

La question de la justice et de son indépendance a constitué l’un des passages les plus fermes du discours, établissant un lien direct entre État de droit, stabilité sociale et développement économique.

« Monsieur le Président, la justice au nom de laquelle je m’exprime ce jour sera votre allié tant que le droit sera votre guide. Une justice forte et indépendante est le pilier de la paix sociale et la garantie de sécurité des investissements nécessaires dans notre développement économique. Nous attendons de vous que vous soyez le premier garant de cette indépendance. Non par la personne des juges mais par la soumission de l’État lui-même à la règle de droit », a-t-il averti.

Par ailleurs, Fodé Bangoura a rappelé la dimension universelle et inclusive de la fonction présidentielle, appelant le nouveau chef de l’État à se placer au-dessus des intérêts particuliers.

« Vous devenez le président de toutes les Guinéennes, de tous les Guinéens. Le protecteur du faible, le garant de l’unité nationale et serviteur de l’intérêt général », a-t-il conclu.

