Incidents en finale de la CAN : la CAF annonce des mesures disciplinaires

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025, disputée hier soir à Rabat entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal, devait consacrer le meilleur du football africain. Mais cette affiche de prestige a été ternie par des incidents impliquant certains joueurs et officiels, survenus au terme d’une rencontre disputée dans une atmosphère électrique.

Dans un communiqué rendu public, la Confédération Africaine de Football (CAF) a fermement condamné le comportement jugé « inacceptable » observé lors de cette finale.

« La Confédération Africaine de Football (« CAF ») condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal à Rabat hier soir. La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre », indique le communiqué.

La CAF souligne qu’elle attache une importance capitale au respect des règles, à l’éthique sportive et au fair-play, surtout lors des grandes compétitions continentales qui engagent l’image du football africain sur la scène internationale.

Face à la gravité des faits, l’instance dirigeante du football africain annonce qu’elle examine actuellement l’ensemble des images disponibles. Elle précise qu’elle saisira les instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables.

Ledjely.com