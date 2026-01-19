Procès du 28 septembre : la bataille juridique de la nullité renvoie l’audience

La procédure dans le cadre du second volet du procès des événements du 28 septembre 2009 connaît un nouveau rebondissement. L’audience concernant Georges Olémou, Jean-Louis Kpoghomou et Thomas Touaro, poursuivis notamment pour complicité de viol, enlèvement, séquestration, torture ainsi que coups et blessures volontaires, a été renvoyée au 26 janvier prochain.

Les trois accusés ont comparu ce lundi 19 janvier devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry. À l’ouverture de l’audience, leurs avocats ont déposé des documents écrits auprès du tribunal et de l’ensemble des parties prenantes, afin de justifier le bien-fondé de leur demande d’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi.

Alors que la défense s’apprêtait à développer ses arguments à l’oral, les avocats de la partie civile ont interrompu la procédure. Prenant la parole, Me Amadou DS Bah a estimé qu’il était prématuré de plaider sur des documents non encore étudiés, sollicitant ainsi un renvoi d’une semaine pour permettre une réponse écrite.

Le ministère public a abondé dans le même sens, soulignant la nécessité pour toutes les parties de prendre connaissance des documents avant tout débat oral.

Cette position a été vivement contestée par la défense, qui a dénoncé une manœuvre de mauvaise foi du parquet et de la partie civile. Les avocats ont exhorté le tribunal à rejeter ces demandes, soutenant que les droits de leurs clients avaient été violés par une ordonnance de renvoi qu’ils qualifient de nulle et de nul effet.

Pour sa part, le président du tribunal, Aboubacar Thiam, a suspendu les sollicitations du ministère public et de la partie civile, avant d’inviter la défense à développer oralement ses arguments sur le bien-fondé de la nullité de l’ordonnance de saisine.

Après avoir entendu l’ensemble des parties sur cette question, le tribunal a décidé de renvoyer l’audience au 26 janvier, afin de permettre aux autres parties de répliquer aux conclusions de la défense relatives à la nullité de l’ordonnance de renvoi.

