Samuel Éto’o loue Pape Thiaw : « il a eu le courage de défendre son équipe »

Au lendemain de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, Samuel Éto’o, président de la FECAFOOT, revient sur les tensions qui ont marqué la rencontre et loue le courage de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, tout en appelant à un meilleur contrôle des émotions sur le terrain.

Dans une sortie remarquée, Samuel Éto’o est revenu sur les moments chauds de la finale de la CAN 2025, où le Maroc affrontait le Sénégal.

« J’ai été sanctionné à quatre matchs parce que j’ai refusé de prendre une décision sur un coup de tête », a-t-il confié sur France24, évoquant la pression et l’intensité des émotions qui traversent un match de cette envergure.

« Pendant notre rencontre contre le Maroc, il y avait beaucoup d’émotions et un de mes compatriotes m’a suggéré de retirer l’équipe. Mais j’ai préféré ne pas céder à ce réflexe », a expliqué l’ancien Ballon d’Or.

S’adressant au comportement du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, Éto’o a tenu à souligner son courage. « Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne, et c’est ce que je veux retenir », a-t-il déclaré

Le président de la FECAFOOT a également évoqué l’importance de la technologie dans la régulation des émotions sur le terrain. « Nous avons peut-être la VAR. Ça ne nous coûte rien d’aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné on vérifie les faits de jeu, nos émotions seront beaucoup mieux contrôlées », a-t-il indiqué.

« Au final, le Sénégal gagne et c’est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d’enquêter, de regarder ce qui n’a pas été, prendront leurs responsabilités », a-t-il conclu.

Ledjely.com