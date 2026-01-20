Investiture du Président : le ministère des TP, à travers le FER et l’AGEROUTE, principaux artisans des travaux d’embellissement de Conakry

Jamais Conakry n’a renvoyé une image aussi reluisante. La capitale guinéenne a fait peau neuve à l’occasion de l’investiture du Président de la République, Mamadi Doumbouya. Une telle métamorphose n’aurait pu se réaliser sans l’engagement déterminant du ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l’AGEROUTE et le Fonds d’Entretien Routier (FER.SA).

Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que représentants d’institutions internationales, sont sans nul doute repartis de la Guinée avec la conviction que le pays, sous le leadership de Mamadi Doumbouya, Président élu à l’issue de la présidentielle du 28 décembre 2025, est résolument engagé sur la voie de l’émergence.

Sans relâche et avec une détermination jamais démentie, l’Ageroute, le FER et le MITP ont une fois de plus marqué leur présence à la hauteur de la dimension de l’événement, à travers le bitumage et le retraçage des principales artères autour du stade et bien au-delà.

La Transversale n°2, reliant l’aéroport à Kipé en passant par Bambéto et menant jusqu’au Radisson Blu Hôtel, où étaient logés l’essentiel des hôtes, a bénéficié d’un resurfaçage complet ainsi que d’un entretien rigoureux, garantissant confort et sécurité aux usagers.

D’importants efforts ont également été concentrés sur la zone du Stade Général Lansana Conté de Nongo, enceinte qui a accueilli la mémorable cérémonie d’investiture. Une cérémonie qui restera à jamais gravée dans les annales de la politique guinéenne.

Dans cette stratégique, toutes les voies d’accès au complexe ont été réhabilitées afin d’absorber le flux massif de véhicules tout en préservant l’esthétique urbaine.

Ces travaux de resurfaçage constituent sans conteste un acquis majeur pour les populations locales. Sachant que l’amélioration de la qualité de la voirie urbaine contribue à la fluidité du transport quotidien, conformément à la vision du Chef de l’État qui place la construction et la modernisation des infrastructures au cœur de son projet de développement.