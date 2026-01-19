Mandiana : un jeune mécanicien retrouvé mort après une noyade

Un drame s’est produit dans la préfecture de Mandiana. Un jeune homme a perdu la vie par noyade dans le fleuve Sankarani. Porté disparu depuis le dimanche, le corps sans vie de Mamadou Alpha Barry, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye, a été repêché ce lundi aux environs de 13 heures.

Le tragique accident est survenu dans le district de Sokorourala, relevant de la commune rurale de Kantoumanina. Selon des sources locales concordantes, la victime, un jeune mécanicien très connu et apprécié dans la localité, se rendait au centre-ville de Mandiana en compagnie d’un ami afin d’acheter une pièce de moto.

Au retour, arrivés au niveau du fleuve Sankarani, Mamadou Alpha Barry aurait proposé à son compagnon de se laver. Face au refus de ce dernier, il aurait décidé de se baigner seul. Malheureusement, dépassé par la profondeur de l’eau, le jeune homme n’a pas pu regagner la rive, témoigne un citoyen.

« Il a insisté pour se laver malgré le refus de son ami. Une fois dans l’eau, il a été submergé. Les personnes présentes ont tenté de le secourir hier, mais sans succès », a confié un témoin de la scène à la presse locale.

Les recherches menées par les riverains se sont poursuivies jusqu’à la découverte de son corps, ce lundi après-midi. Selon le même témoin, le corps ne présentait pas de signe avancé de décomposition, confirmant ainsi le caractère récent du décès.

Ce nouveau cas de noyade relance la question de la sécurité autour des cours d’eau, notamment en cette période de forte chaleur, durant laquelle de nombreux jeunes s’y rendent pour se rafraîchir.

Michel Yaradouno, depuis Kankan