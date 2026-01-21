Prix RFI Talents du Rire 2025 : le Guinéen Rigel Gandhi sacré

La Guinée tient désormais une nouvelle fierté culturelle sur la scène internationale de l’humour. Radio France Internationale (RFI) a dévoilé, ce mercredi 21 janvier 2026, le nom du lauréat du Prix RFI Talents du Rire 2025. À l’issue d’une compétition âprement disputée, le jeune humoriste guinéen Rigel Gandhi s’est imposé, décrochant cette prestigieuse distinction dédiée à la révélation des nouveaux talents de l’humour francophone.

Créé pour promouvoir les voix émergentes d’Afrique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le Prix RFI Talents du Rire met chaque année en lumière des artistes engagés. Rigel Gandhi, véritable étoile montante de l’humour guinéen, s’est distingué par un style audacieux, mêlant satire sociale, humour conscient et dénonciation de sujets sensibles souvent tus.

Très ému après son sacre, l’humoriste n’a pas caché sa fierté au micro de RFI.

« C’est une immense joie et une grande fierté pour moi, pour la Guinée aussi et pour les causes qu’on défend, parce que l’humour est une arme puissante de dénonciation et de communication. Je félicite tous les autres finalistes qui n’ont pas forcément démérité ; ce sont de grands humoristes, de grands artistes. Nous faisons de l’humour conscient. On a compris qu’il y a certains sujets qu’on n’arrive pas à aborder normalement. En Afrique, il y a beaucoup de choses, notamment la politique, qui sont risquées ; donc nous prenons beaucoup de risques en abordant certains thèmes, mais quand on a choisi une voie, il faut aller jusqu’au bout », a-t-il indiqué.

Au-delà de la consécration, Rigel Gandhi voit plus loin. L’artiste entend mettre sa notoriété au service de causes sociales majeures, à travers des projets artistiques engagés.

« Je vais bien sûr porter un nouveau spectacle, mais je veux surtout faire tourner le spectacle sur la drépanocytose. J’aimerais toucher beaucoup de personnes et sensibiliser davantage avec ce spectacle. L’Afrique est fortement touchée par cette maladie que l’on ne connaît pas assez et que les médecins eux-mêmes ne comprennent pas suffisamment. C’est un projet qui me tient à cœur parce que c’est un combat personnel, mais nous travaillons aussi sur d’autres spectacles, notamment autour du thème de l’immigration. À ce stade, les deux projets qui me tiennent le plus à cœur sont le spectacle sur la drépanocytose et celui sur l’immigration », a-t-il lancé.

A noter que la remise officielle du prix est prévue le 15 février prochain, en marge du festival Abidjan Capitale du Rire, où Rigel Gandhi portera haut les couleurs de la Guinée et d’un humour engagé, conscient et résolument tourné vers le changement social.

Mariama Ciré Diallo