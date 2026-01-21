N’Zérékoré : 400 mariages et plus de 8 000 naissances enregistrés en 2025

Ce mardi 20 janvier 2026, l’officier de l’état civil de la commune urbaine de N’Zérékoré a présenté le bilan de l’année 2025. Contrairement à 2024, elle se dit satisfaite des résultats obtenus grâce aux efforts réalisés au sein de son service.

En collaboration avec les responsables des huit centres de santé de la commune et à travers les audiences foraines, le service de l’état civil a enregistré 8 061 naissances toutes catégories confondues, 400 mariages célébrés et 249 décès pour l’année écoulée.

Ces chiffres, explique-t-elle, sont le fruit d’un travail en synergie avec les sages-femmes des huit centres de santé de la commune, dont l’implication a contribué à la hausse du taux de participation.

Malgré ces progrès, certains citoyens restent encore peu informés sur l’importance de l’enregistrement des naissances et des mariages. Pour y remédier, la sensibilisation via les médias locaux commence à porter ses fruits.

Profitant de l’occasion, madame Yatara lance un appel aux parents : « Je profite de votre micro pour encourager la population à venir faire enregistrer les naissances. Car, un enfant qui est né, qui n’a pas l’acte, il vit mais il n’existe pas ».

Un message fort qui rappelle que l’acte de naissance est la première reconnaissance juridique et citoyenne de l’enfant, et que les mariages déclarés garantissent la légalité et la protection des familles.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré