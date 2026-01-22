Mamadi Doumbouya déclare ses biens… mais combien exactement ?

Quelques jours seulement après son investiture, le Président Mamadi Doumbouya, a procédé ce jeudi 22 janvier 2026 au dépôt officiel de sa déclaration de patrimoine auprès de la Cour suprême, respectant ainsi l’obligation constitutionnelle qui lui incombe.

Cette démarche intervient seulement quelques jours après son investiture et illustre le strict respect de l’article 60 de la Constitution, qui oblige le Président de la République à soumettre, dans un délai de dix (10) jours.

« Art 60. Au début de son mandat, le Président de la République dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. À la fin de son mandat, il dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens », rappelle la Constitution.

Même si pour l’instant l’estimation exacte du patrimoine du Président Doumbouya reste inconnue, cet engagement souligne déjà le respect scrupuleux d’une disposition constitutionnelle essentielle, traduisant une volonté de transparence.

