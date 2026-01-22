ledjely
Accueil » Phase retour de la Ligue 1 Guicopress : la LGFP tient une réunion préparatoire
ActualitésPolitiqueSports

Phase retour de la Ligue 1 Guicopress : la LGFP tient une réunion préparatoire

Par LEDJELY.COM

La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a organisé ce jeudi une réunion préparatoire en vue du lancement de la phase retour de la Ligue 1 Guicopress. La rencontre s’est tenue au siège de la Ligue et a réuni les cadres de la LGFP ainsi que les représentants des clubs évoluant dans l’élite du football guinéen.

Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, notamment le bilan de la phase aller, les difficultés rencontrées par les clubs, les orientations relatives à la phase retour ainsi que diverses questions administratives et techniques.

La phase aller a été marquée par des avancées significatives, notamment une meilleure régularité du calendrier et une mobilisation accrue des ressources des clubs. Toutefois, la Ligue a identifié plusieurs insuffisances : des incidents disciplinaires récurrents, des manquements organisationnels, des retards administratifs et des défis liés à la sécurité dans les enceintes sportives.

Les clubs ont également exprimé leurs principales préoccupations, portant sur l’arbitrage, le renforcement des capacités des secrétaires généraux et les mesures de sécurité dans les stades. La LGFP a indiqué que ces points feraient l’objet d’un suivi structuré afin d’assurer leur prise en compte dans le déroulement de la phase retour.

Pour cette nouvelle phase, la Ligue rappelle l’importance du respect strict du règlement, de l’amélioration de la sécurité, de la sensibilisation des supporters et de l’encadrement technique, ainsi que du renforcement de la collaboration entre clubs et Ligue.

La reprise du championnat est prévue conformément au calendrier officiel communiqué par la LGFP, avec un coup d’envoi fixé au 5 février 2026 sur l’ensemble des stades du pays.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Dr Mohamed Diané : « J’ai été arrêté pour des raisons politiques… »

LEDJELY.COM

Siguiri : plus de 30 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées à Toka

LEDJELY.COM

CRIEF : Kassory Fofana encore absent, le procès renvoyé

LEDJELY.COM

Kankan : « Nous voulons un technocrate comme Premier ministre »

LEDJELY.COM

Guinée : quel profil pour le futur Premier ministre ? des citoyens se prononcent

LEDJELY.COM

Passations de service : voici ce que Bah Oury a demandé aux ministres 

LEDJELY.COM
Chargement....