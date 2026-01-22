Phase retour de la Ligue 1 Guicopress : la LGFP tient une réunion préparatoire

La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a organisé ce jeudi une réunion préparatoire en vue du lancement de la phase retour de la Ligue 1 Guicopress. La rencontre s’est tenue au siège de la Ligue et a réuni les cadres de la LGFP ainsi que les représentants des clubs évoluant dans l’élite du football guinéen.

Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, notamment le bilan de la phase aller, les difficultés rencontrées par les clubs, les orientations relatives à la phase retour ainsi que diverses questions administratives et techniques.

La phase aller a été marquée par des avancées significatives, notamment une meilleure régularité du calendrier et une mobilisation accrue des ressources des clubs. Toutefois, la Ligue a identifié plusieurs insuffisances : des incidents disciplinaires récurrents, des manquements organisationnels, des retards administratifs et des défis liés à la sécurité dans les enceintes sportives.

Les clubs ont également exprimé leurs principales préoccupations, portant sur l’arbitrage, le renforcement des capacités des secrétaires généraux et les mesures de sécurité dans les stades. La LGFP a indiqué que ces points feraient l’objet d’un suivi structuré afin d’assurer leur prise en compte dans le déroulement de la phase retour.

Pour cette nouvelle phase, la Ligue rappelle l’importance du respect strict du règlement, de l’amélioration de la sécurité, de la sensibilisation des supporters et de l’encadrement technique, ainsi que du renforcement de la collaboration entre clubs et Ligue.

La reprise du championnat est prévue conformément au calendrier officiel communiqué par la LGFP, avec un coup d’envoi fixé au 5 février 2026 sur l’ensemble des stades du pays.

Lonceny Camara