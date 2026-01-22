ledjely
Guinée : démission du gouvernement Bah Oury

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre des pratiques républicaines, le Président Mamadi Doumbouya a accepté la démission du Premier Ministre, Amadou Oury Bah, et de l’ensemble du Gouvernement ce jeudi 22 janvier 2026. Selon la présidence, cette démarche marque un « nouveau départ » après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui s’est déroulée dans le calme et dans une ambiance festive.

Le Chef de l’État a salué l’engagement du Premier Ministre et des ministres sortants, soulignant que les responsabilités exercées au service de la nation constituent « un honneur et un engagement envers le peuple de Guinée ».

Conformément à la Constitution, deux décrets ont été signés : le premier met fin aux fonctions du Premier Ministre et des membres du Gouvernement, le second charge certains hauts fonctionnaires dont le Ministre Directeur de Cabinet de la Primature et le Directeur de Cabinet du Ministère de la Défense  d’expédier les affaires courantes en attendant la nomination d’une nouvelle équipe gouvernementale.

Par mesure de précaution et dans le respect du protocole, les ministres démissionnaires conserveront leurs véhicules, domiciles et la protection adaptée au contexte jusqu’à la formation du nouveau gouvernement.

Le Président Mamadi Doumbouya a également confié à Amadou Oury BAH la mission de renforcer la mouvance politique La Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), afin de préparer la tenue des prochaines élections, notamment législatives. Il a précisé que la date de ces élections sera fixée dès le mois prochain, conformément à l’article 74 du Code électoral.

