Lutte antidrogue : deux femmes arrêtées avec 16,8 kg de haschich à l’aéroport de Conakry

L’Office central antidrogue (OCAD) a porté un coup dur au trafic de stupéfiants grâce à une opération de filature minutieusement menée. Au terme de cette action, une femme a été interpellée en possession d’une importante quantité de haschich. L’information a été rendue publique par la Direction générale de la Police nationale (DGPN) dans un communiqué.

Dans ce communiqué, lu par le capitaine Rama Baldé, responsable de la communication de la DGPN, la Police nationale rappelle l’orientation ferme donnée à cette lutte : « les unités de police intensifient la lutte contre le grand banditisme et les stupéfiants sur toute l’étendue du territoire national ».

Les faits remontent au mois de décembre 2025. Selon les précisions fournies, « le vendredi 19 décembre 2025, Mme Da Costa Quinta a été interpellée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré en possession de 159 plaques de haschich, un dérivé du cannabis à forte concentration, équivalant à 16,8 kg. Interrogée par les agents du service d’enquête de l’OCAD, elle a dénoncé Mme Fatoumata Sy comme étant la propriétaire de cette drogue. Elle a reconnu avoir transporté à deux reprises d’importantes quantités de drogue pour le compte de cette dernière », mentionne la police.

À la suite de ces révélations, les services spécialisés ont aussitôt enclenché les investigations. « Aussitôt, la brigade de recherche a été mise en mouvement pour interpeller Mme Fatoumata Sy. Après un mois de filature et de surveillance autour de cette dame, elle est finalement tombée dans les filets de l’Office central antidrogue le 19 janvier 2026 », indique le communiqué.

Le communiqué éclaire également sur le profil et les activités présumées de la seconde mise en cause : « Il faut préciser que cette dame reconnaît avoir effectué plusieurs voyages dans des pays tels que le Mali, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et la Côte d’Ivoire. Des enquêtes menées, il ressort que la mise en cause pourrait être poursuivie pour détention, transport et trafic international de cocaïne et de substances psychotropes, faits prévus et punis par les articles 812 et 821 du Code pénal en vigueur. Elle sera traduite dès aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Mafanco ».

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions de la Police nationale contre le trafic de drogue et le grand banditisme sur l’ensemble du territoire national.

Balla Yombouno