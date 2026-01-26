Urgent : Amadou Oury Bah reconduit Premier ministre

Dans un décret lu sur les antennes de la télévision nationale dans la soirée de ce lundi 26 janvier 2026, le président Mamadi Doumbouya a nommé Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre, Chef du Gouvernement quelques jours seulement après la démission du gouvernement.

Cette reconduction confirme la confiance que le président de la République place en Amadou Oury Bah. Une confiance qu’il lui avait déjà témoignée lorsque ce dernier, il y a quelques jours, lui avait présenté la démission de son équipe gouvernementale. En effet, si le chef de l’Etat avait accepté cette démission, il s’était, dans la foulée, empressé de confier une nouvelle mission-clé à Amadou Oury Bah : « faire grandir, structurer et consolider la mouvance politique GMD (Génération pour la Modernité et le Développement) », qui avait porté la candidature de Mamadi Doumbouya à la dernière présidentielle et qui devrait être érigée en parti politique dans la perspective des prochaines législatives.

Cette reconduction pourrait également signifier que le président de la République privilégie la logique de la continuité, au moins jusqu’à la tenue des législatives. L’Assemblée nationale offrirait alors un point de chute à ceux qui quitteraient le gouvernement. C’est d’ailleurs un schéma que le président Mamadi Doumbouya avait esquissé au lendemain de la confirmation de sa victoire par la Cour suprême, lorsque l’équipe gouvernementale était allée lui présenter ses félicitations. A ses interlocuteurs, il avait annoncé son intention de se séparer d’une bonne partie des membres du gouvernement, tout en leur assurant qu’il n’entendait pas pour autant les abandonner, évoquant la possibilité de les recaser au sein du futur Parlement ou dans la diplomatie.

Il convient de rappeler que celui à qui il revient, une nouvelle fois, de composer le gouvernement a été nommé pour la première fois au poste de Premier ministre le 27 février 2024. Membre fondateur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), il avait dû quitter le parti en raison de divergences avec la nouvelle équipe dirigeante de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo. Amadou Oury Bah est également membre fondateur de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH).

Ledjely.com