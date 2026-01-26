Gouvernement Bah Oury : une équipe resserrée à 27 ministères

A la suite de la nomination d’Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a enchaîné avec un autre décret : celui fixant l’architecture du prochain gouvernement. Une nouvelle équipe qui se veut plus resserrée et moins pléthorique que la précédente.

Selon le texte, le futur gouvernement sera composé de 27 ministères et de deux secrétariats généraux. Sur proposition du chef du gouvernement, plusieurs départements récemment scindés retrouvent leurs appellations traditionnelles, entraînant mécaniquement une réduction du nombre de portefeuilles.

Mais à la lecture de cette nouvelle architecture gouvernementale, un fait retient particulièrement l’attention : le Ministère des Postes et des Télécommunications disparaît en tant qu’entité autonome. Désormais fondu dans un portefeuille élargi dédié à la communication, à l’économie numérique et à l’innovation, ce secteur pourtant stratégique semble relégué au second plan.

Un choix qui ne manque pas de susciter des interrogations sur la place réelle accordée aux télécommunications et aux services postaux dans l’action publique, à l’heure où le numérique s’impose comme un levier essentiel du développement.

Le gouvernement de la République de Guinée est désormais structuré comme suit :

1. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

2. Ministère de la Défense Nationale.

3. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

5. Ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger.

6. Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget.

7. Ministère du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement.

8. Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction Publique.

9. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale.

10.Ministère des Mines et de la Géologie.

11. Ministère de l’Agriculture.

12. Ministère de l’Élevage.

13. Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime.

14. Ministère de l’Industrie et du Commerce.

15. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

16. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabetisation et de l’Enseignement technique.

17. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

18. Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

19.Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité.

20. Ministère de la Jeunesse et des sports.

21. Ministère des Infrastructures.

22. Ministère des Transports.

23. Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation.

24. Ministère de l’Environnement et du Développement durable.

25. Ministère de l’Énergie.

26. Ministère de l’assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

27. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

28. Secrétariat Général du gouvernement.

29. Secrétariat Général des Affaires Religieuses.

Ledjely.com