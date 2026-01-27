ledjely
Cinéma sénégalais : l’actrice Halima Gadji s’éteint brutalement

Par LEDJELY.COM

Le cinéma sénégalais est en deuil après la disparition soudaine de l’actrice Halima Gadji, connue du grand public sous le nom de Marième Dial. Son décès est survenu quelques heures seulement après une publication sur ses réseaux sociaux annonçant un casting en cours.

Dans ce message, l’actrice invitait les jeunes Sénégalaises à participer à la deuxième saison du programme « Nouvelle Reine », un projet valorisant l’ambition et la culture sénégalaise. Le casting concernait des candidates âgées d’au moins 21 ans, disponibles pour des déplacements à Abidjan à des dates précises, avec une prise en charge assurée par la production.

Cette annonce, faite moins de dix heures avant sa mort, a profondément marqué ses fans et le milieu artistique. Les circonstances de son décès n’ont pas encore été communiquées, plongeant le monde du cinéma dans une vive émotion.

Siby

