Bah Oury : « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette responsabilité »

Reconduit par décret présidentiel à la tête du gouvernement guinéen, Amadou Oury Bah dit mesurer pleinement l’ampleur de la mission qui lui est à nouveau confiée par le président de la Transition, Mamadi Doumbouya. Dans une déclaration vidéo publiée après sa nomination, le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État et appelé à l’unité nationale.

« Je suis particulièrement ému, d’abord, par le renouvellement de la confiance dont le Président Mamadi Doumbouya m’a une nouvelle fois gratifié », a-t-il déclaré, se disant également touché par les nombreux messages de soutien reçus de Guinée et de la diaspora. Pour Bah Oury, ces marques de sympathie traduisent surtout de fortes attentes de la population à son égard.

Conscient du poids de cette responsabilité, le chef du gouvernement reconnaît que la tâche qui l’attend est loin d’être aisée. « j’ai été particulièrement sensible, ces trois derniers jours, aux multiples manifestations de sympathie, d’encouragement et de félicitations que j’ai reçues de la part de nos compatriotes, ainsi que de personnes que je ne connais pas, à travers le monde. Tout cela m’a amené à prendre conscience d’une charge qui est devenue encore beaucoup plus lourde que par le passé. Lorsqu’une multitude de personnes, d’horizons et de sensibilités diverses, expriment cette empathie, cela signifie qu’elles attendent de moi des actions à la hauteur de leurs aspirations », a-t-il souligné.

Dans un ton empreint de gravité, Amadou Oury Bah a insisté sur la nécessité de la cohésion et de la stabilité pour permettre au pays d’avancer. « Nous avons besoin de tout le monde. La tâche n’est pas facile. Le pays a besoin de cohésion et de stabilité et, avec cela, et avec l’aide de Dieu bien entendu, nous parviendrons à faire avancer les choses. », a-t-il affirmé, appelant à l’engagement collectif pour répondre aux attentes des Guinéens.

Se disant déterminé à être à la hauteur de la mission, le Premier ministre assure qu’il mettra tout en œuvre pour servir le programme du chef de l’État et l’intérêt général. « Encore une fois, je mesure avec gravité la charge que le Président Doumbouya m’a confiée. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette responsabilité, dans l’intérêt du programme incarné par le Président de la République et pour répondre aux attentes des populations guinéennes », a-t-il conclu.

