Déguerpissement à Lambanyi : des chambres closes et des repaires de drogue découverts par la police

Les opérations de déguerpissement engagées par la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry, se poursuivent à un rythme soutenu. Ce jeudi 29 janvier 2025, les forces de sécurité ont investi la commune urbaine de Lambanyi, l’un des secteurs les plus fréquentés de la capitale. Au grand carrefour de Lambanyi, point stratégique et très animé, les agents ont fait une découverte pour le moins troublante. Des installations anarchiques y abritaient des chambres closes improvisées, devenues de véritables lieux de débauche et de consommation de stupéfiants à ciel ouvert.

Face à la gravité de la situation, la hiérarchie policière a aussitôt donné des instructions fermes : démolition des constructions illégales et évacuation immédiate de leurs occupants. Une intervention musclée, menée dans un climat de fermeté, visant à mettre un terme à des pratiques jugées dangereuses pour l’ordre public et la sécurité des populations.

Pour la Direction générale de la police, cette opération d’envergure s’inscrit dans une dynamique globale de restauration de l’autorité de l’État, d’assainissement des espaces publics et de renforcement de la sécurité urbaine. L’objectif affiché est clair : offrir aux citoyens un cadre de vie plus sain, sécurisé et conforme aux normes d’urbanisme.

Balla Yombouno