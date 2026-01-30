Libération des routes : Mamadi Doumbouya appelle au sacrifice collectif

Face au tollé suscité par les opérations de déguerpissement engagées sur les routes et aux abords des marchés, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est sorti du silence. Dans un message solennel adressé aux femmes, aux commerçants et à l’ensemble du peuple guinéen, il justifie ces mesures par des impératifs de sécurité, de santé publique et de protection des populations, tout en appelant à la patience et au sens du collectif.

Le Président Mamadi Doumbouya, a pris la parole pour expliquer les opérations de libération des routes et des emprises publiques en cours à travers le pays.

Selon lui, ces opérations ne constituent ni une sanction ni un manque de considération à l’endroit des femmes commerçantes, dont il reconnaît le courage et le rôle essentiel dans l’économie nationale. Elles répondent plutôt à une exigence majeure : la protection de la vie humaine.

Vivre ou exercer une activité commerciale au bord des routes expose quotidiennement les populations à de multiples dangers, a rappelé le Président. Accidents de la circulation, pollution, maladies respiratoires, insalubrité alimentaire : autant de risques qui menacent particulièrement les femmes et les enfants. « Aucune nation ne peut se développer durablement si ses routes deviennent des marchés improvisés et si la vie humaine y est constamment menacée », a-t-il martelé.

Conscient de la dureté de ces décisions, Mamadi Doumbouya reconnaît le sacrifice qu’elles imposent à de nombreuses familles. Mais pour lui, cet effort est indispensable pour bâtir une Guinée plus sûre, plus propre et mieux organisée. Une Guinée où les femmes pourront exercer leurs activités dans la dignité et la sécurité, et où les enfants grandiront dans un environnement sain.

« Aucune nation ne peut se développer durablement si ses routes deviennent des marchés improvisés et si la vie humaine y est constamment menacée. Ces décisions sont difficiles, je le sais. Mais, elles sont nécessaires pour l’intérêt général, pour une Guinée plus sûre, plus propre et plus organisée, où nos enfants pourront grandir en bonne santé et nos femmes exercer dignement et en toute sécurité leurs activités », a-t-il indiqué.

Le Chef de l’État a également tenu à rassurer les personnes affectées. Il affirme que l’État, en collaboration avec les collectivités locales, travaille à l’identification d’espaces adaptés, organisés et sécurisés afin de permettre la poursuite des activités économiques dans le respect de la loi et de la dignité humaine.

Par ailleurs, le Président a invité les Guinéens à faire preuve de confiance, de patience et de discipline. « Le sacrifice d’aujourd’hui est la protection de demain », a-t-il insisté, concluant son message par un appel à l’unité : pour les enfants, pour la santé publique et pour la Guinée.

Ledjely.com