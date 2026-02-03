ledjely
Les autorités lèvent la restriction de circulation des poids lourds

Par LEDJELY.COM

Dans un communiqué conjoint, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Transports annoncent la levée de la restriction relative à la circulation des camions gros porteurs. Cette mesure est effective du 1er février au 31 mars 2026. La décision a été rendue publique ce lundi 2 février.

« Le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informent les usagers de la route de la levée totale des restrictions de circulation des camions gros porteurs, à compter du 1er février 2026 à 8 heures jusqu’au 31 mars 2026 à 23 h 59 », précise le communiqué.

Par ailleurs, la Direction centrale de la Police routière, ainsi que le Syndicat des transporteurs, sont invités à veiller à l’application stricte de cette mesure, afin d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation.

Balla Yombouno

