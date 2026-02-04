Ministère de la santé : Khaïté Sall s’engage pour transparence et efficacité

Après sa nomination à la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions ce mercredi 4 février 2026. C’était en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, du ministre directeur de Cabinet à la Primature et des cadres du département.

Dans son discours d’installation, la nouvelle ministre a d’abord rendu grâce à Dieu avant de mesurer l’ampleur de la mission qui lui est confiée.

« En ce jour solennel, où je réintègre le ministère de la Santé et de l’hygiène publique en tant que ministre, mais surtout en tant que l’aînée de plus de 11 000 personnels de santé, sans être la plus âgée, et en tant que l’espoir d’un peuple qui revendique légitimement l’accès universel et équitable à la santé, je prends la pleine mesure de la charge qui repose sur mes épaules et surtout de l’immense espoir qui habite notre peuple », a déclaré la ministre.

Précédemment Secrétaire général du ministère, Khaïté Sall a rappelé que les réformes des quatre dernières années visaient avant tout à restaurer la confiance entre les populations et le système de santé. Elle a insisté sur la nécessité de consolider ces acquis, notamment par l’amélioration de la gouvernance sanitaire, la transparence dans la gestion et l’efficacité des politiques publiques.

Parmi ses priorités, elle cite la poursuite des grands chantiers d’infrastructures sanitaires, notamment les hôpitaux régionaux à vocation universitaire, ainsi que l’achèvement de réformes structurantes telles que le statut particulier des agents de santé, le code de la santé publique, la finalisation de la carte sanitaire nationale et l’actualisation des tarifs de soins.

« Notre action restera guidée par des piliers clairs : prévenir, détecter, riposter et éradiquer les maladies, qu’elles soient transmissibles, non transmissibles ou tropicales négligées », affirme Khaïté Sall.

La ministre a également insisté sur la gestion rigoureuse des ressources publiques, promettant une transparence totale dans l’utilisation des fonds, le respect strict des engagements auprès des partenaires techniques et financiers, ainsi que le développement de mécanismes innovants de financement pour renforcer la souveraineté sanitaire du pays.

« Nous devons concentrer nos efforts sur des stratégies à fort impact et promouvoir le financement basé sur les résultats afin d’améliorer concrètement le quotidien des Guinéennes et des Guinéens », a-t-elle conclu.

Aminata Camara