MCTA : Moussa Moïse Sylla affiche une ambition culturelle et touristique renforcée

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a été installé dans ses fonctions. La passation de service avec le ministre sortant du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, s’est tenue ce jeudi 5 février 2026 au siège du département, à Téménétaye, dans la commune de Kaloum. La cérémonie a été officiée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano.

Dans sa prise de parole, le ministre entrant a d’abord exprimé sa reconnaissance pour la confiance renouvelée des autorités, soulignant la portée symbolique de cette transition.

« Cette reconduction n’est pas un privilège, elle est un engagement renouvelé. La cérémonie à laquelle nous assistons n’est pas un simple acte administratif ; elle est un rite républicain, un moment où se rencontrent la mémoire de l’action accomplie et l’espérance de l’avenir », a-t-il dit.

Une occasion mise à profit pour revenir sur le bilan de son département depuis sa première nomination en mars 2024.

« Depuis ma première nomination en mars 2024, puis ma reconduction en 2025, notre département a engagé une transformation profonde, méthodique et ambitieuse, alignée sur la vision éclairée du chef de l’État et inscrite dans l’horizon stratégique Simandou 2040. Sur le plan institutionnel et normatif, des lois structurantes ont été adoptées pour professionnaliser les secteurs culturels, protéger les créateurs et adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines. Sur le plan des infrastructures culturelles et artisanales, des projets longtemps attendus ont été lancés à travers le pays. Enfin, sur le plan du rayonnement national et international, la Guinée a retrouvé une voix, une présence et une crédibilité sur la scène culturelle mondiale », a-t-il martelé.

Par ailleurs, Moussa Moïse Sylla a insisté sur la vision stratégique qui sous-tend la réunification de la culture, du tourisme et de l’artisanat au sein d’un même ministère.

« La réunification de la culture, du tourisme et de l’artisanat au sein d’un même département n’est ni fortuite ni symbolique. Elle procède d’une vision stratégique claire du chef de l’État : faire de ces secteurs des leviers intégrés de croissance, de création d’emplois, de cohésion nationale et de rayonnement international. Notre action s’articulera autour de priorités fortes : le renforcement de la gouvernance institutionnelle, l’achèvement et le lancement d’infrastructures structurantes, la modernisation du cadre normatif, la promotion d’un tourisme durable et responsable, la valorisation d’un artisanat productif et compétitif, ainsi que le développement de partenariats solides, nationaux et internationaux », a-t-il affirmé.

Pour terminer, le nouveau patron de la culture a réaffirmé sa disponibilité et son ouverture envers tous les Guinéens.

« Je réaffirme ma disponibilité, mon écoute et ma détermination à travailler avec tous dans un climat de respect, de confiance et de responsabilité partagée, au service exclusif de la nation », a-t-il déclaré, avant d’avoir « une pensée émue pour ma mère, présente ici, première gouvernante de mon destin, dont l’amour exigeant a façonné l’homme et le serviteur de l’État que je m’efforce d’être ».

